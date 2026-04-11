Monte-Carlo : Sinner et Alcaraz en démonstration, Vacherot découvre les demies à la maison

Bousculés au tour précédent, les deux meilleurs joueurs mondiaux, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, ont répondu avec autorité en quarts de finale du Masters de Monte-Carlo. Tous deux ont livré des prestations impressionnantes, se rapprochant d’une finale très attendue dimanche 12 avril.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Tenant du titre, Alcaraz n’a laissé aucune chance à Alexander Bublik (6-3, 6-0 en un peu plus d’une heure). À 3-3 dans le premier set, l’Espagnol de 22 ans a enchaîné dix jeux consécutifs, étouffant totalement son adversaire. Il signe ainsi une 16e victoire d’affilée sur terre battue, dans la continuité de ses titres à Rome et à Roland-Garros en 2025.

En demi-finale, il affrontera la surprise locale, Valentin Vacherot, tombeur de Alex de Minaur (6-4, 3-6, 6-3). Le Monégasque a livré un combat intense de 2h24, sauvant plusieurs balles de break dans le dernier set grâce notamment à un service retrouvé. À 4-3, mené 0-40, il a tenu bon avant de conclure avec autorité, s’offrant un deuxième succès face à un joueur du top 10 dans le tournoi.

Mais le défi sera tout autre face à Alcaraz, déjà tourné vers une possible finale contre Sinner. L’Espagnol a salué les progrès de son rival : "Le voir tenter de nouvelles choses me pousse à m’améliorer".

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De son côté, Sinner a dominé Félix Auger-Aliassime (6-3, 6-4) avec maîtrise. L’Italien de 24 ans a imposé un rythme élevé, profitant notamment des erreurs au service de son adversaire. Il a su convertir ses occasions avec sang-froid, concluant le match en 1h32.

Même s’il reconnaît ne pas être encore à son meilleur niveau, Sinner se satisfait de retrouver les demi-finales et vise un premier grand titre sur terre battue, surface qui lui résiste encore dans les grands rendez-vous.

Il affrontera Alexander Zverev, vainqueur au forceps du jeune João Fonseca (7-5, 6-7, 6-3). L’Allemand a souffert face au Brésilien de 19 ans, accrocheur pour son premier quart de finale en Masters 1000.

"Le niveau était fluctuant, mais je retiens le positif", a confié Zverev, conscient qu’il devra élever son jeu face à un Sinner qu’il n’a plus battu depuis 2023.

AFP/VNA/CVN