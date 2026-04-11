SailGP : les Bleus prêts à rebondir à Rio

Deux mois après un grave accident, l’équipe de France de SailGP reprend la compétition ce week-end à Rio de Janeiro, qui accueille pour la première fois les catamarans volants du circuit, dix ans après les Jeux olympiques de 2016.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En février, à Auckland, un violent accrochage avec l’équipe néo-zélandaise a contraint les Bleus à abandonner, puis à manquer l’étape suivante à Sydney. L’incident a aussi blessé deux membres clés : la tacticienne Manon Audinet et le régleur d’aile Leigh McMillan, toujours en convalescence et absents à Rio.

"C’est un crash qui nous coûte cher, nerveusement aussi", confie le pilote Quentin Delapierre. Il évoque un choc impressionnant, entendu et vu par toutes les équipes : "Quand le carbone tape, le bruit est énorme. Ça a glacé le sang de tout le monde".

Créé en 2018, le SailGP rassemble aujourd’hui treize équipes nationales qui s’affrontent sur des catamarans identiques capables d’atteindre près de 100 km/h lors de régates spectaculaires et ultra-technologiques.

Pour cette première étape en Amérique du Sud, l’équipe de France est remaniée avec deux remplaçants de haut niveau : la Néo-Zélandaise Liv McKay à la tactique et l’Australien Glenn Ashby à l’aile, décrit comme "une rock star" de la discipline.

Touché à l’épaule, Leigh McMillan ne devrait revenir qu’à l’été. Malgré ces difficultés, les Français restent troisièmes ex aequo au classement général et conservent leurs ambitions. "On a envie de retourner sur l’eau et de gagner", résume Delapierre.

Mais à Rio, prudence oblige. "Il ne faut pas jouer les super-héros après un crash", souligne-t-il. La baie, célèbre pour ses paysages, est aussi réputée complexe, avec des vents instables influencés par le relief. "Le vrai défi, c’est de gérer le Pain de Sucre", explique-t-il.

À l’inverse, la Brésilienne Martine Grael connaît parfaitement le plan d’eau. Double championne olympique, elle est la seule femme pilote du circuit. Dix ans après son sacre olympique avec Kahena Kunze, elle revient avec émotion : "Naviguer ici, à la maison, est fantastique". Elle promet un "grand spectacle" pour cette étape très attendue.

AFP/VNA/CVN