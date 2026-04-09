Monte-Carlo : Zverev passe dans la douleur, Vacherot assure et Medvedev dégoupille

Le N°3 mondial Alexander Zverev est passé proche de tomber d'entrée mercredi 8 avril au 2 e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, où le local du tournoi Valentin Vacherot jouera jeudi 9 avril son premier huitième de finale devant le public monégasque, témoin du craquage de Daniil Medvedev, battu 6-0, 6-0 en moins de 50 minutes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Allemand de 28 ans a eu comme une impression de déjà-vu : il avait pris la porte dès son premier match sur le Rocher, battu par l'Italien Matteo Berrettini pour le premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, une surface qu'il affectionne.

Exempté de 1er tour, la tête de série N°3 affrontait mercredi 8 avril le Chilien Cristian Garin issu des qualifications, qui est une de ses bêtes noires : il l'a battu deux fois par le passé, dont une fois à Munich en 2024, la seule défaite de Zverev face à un joueur hors du top 100 (106e à l'époque).

Après deux sets disputés, Zverev a complètement perdu le fil au début de la troisième manche, se retrouvant mené 4 jeux à 0 par l'ex N°17 mondial.

Dos au mur, le Hambourgeois a retrouvé une belle première balle (8 aces) et pris quelques risques, à l'image de ce deuxième service surpuissant pour repousser une balle de 5 jeux à 1.

L'Allemand s'est alors métamorphosé pour reprendre ses deux breaks de retard au terme d'un échange de haute volée, conclu par une amortie trop courte du Chilien, à bout de souffle.

"C’était mon premier match sur terre battue en 11 mois. Un match difficile mais un bon match. Au début, je jouais mal. Je n’avais pas le contrôle de la balle. Puis j’ai réussi à être plus agressif et à dicter les échanges", a résumé Zverev finalement vainqueur 4-6, 6-4, 7-5.

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En huitièmes de finale, il affrontera le Belge Zizou Bergs (47e), qui a facilement battu 6-4, 6-1 le Russe Andrey Rublev (15e), ancien vainqueur du tournoi (2023).

Vacherot sur un "nuage"

Invité l'année dernière à Monte-Carlo en tant que 259e joueur mondial, la star locale Valentin Vacherot a depuis changé de dimension depuis sa victoire au Masters 1000 de Shanghai l'automne dernier.

Face à Lorenzo Musetti (5e), le Monégasque de 27 ans avait l'occasion de battre un troisième membre du top 10 après Novak Djokovic (5e à l'époque) à Shanghai et Alexander Bublik (10e en février) en Coupe Davis.

"Si on m'avait dit il y a un an que je battrais un joueur du top 5 sur terre battue sur mon court central, je ne l'aurais pas cru", a savouré Vacherot en conférence de presse.

Le grand brun (1,93 m) s'est d'abord montré plus engagé que l'Italien de 24 ans, spécialiste de la terre battue et finaliste en Principauté l'an dernier, mais qui effectuait son tournoi de reprise après avoir enchaîné les blessures.

"Dans les moments importants, j’ai mieux joué et il n’y est pas parvenu. J’ai réussi à servir presque aussi bien que sur dur sur la terre battue", a analysé après le match Vacherot, qui servait régulièrement à 220 km/h et s'est imposé 7-6 (8/6) 7-5.

Pour poursuivre son rêve et atteindre les quarts et pourquoi pas "les demies chez (lui)", il devra battre jeudi 9 avril le Polonais Hubert Hurkacz (74e).

Raquette fracassée

En fin de matinée, les spectateurs du court Rainier-III n'ont pas eu le temps d'aller chercher un sandwich que le match entre le Russe Daniil Medvedev (10e) et Matteo Berrettini (90e) était déjà terminé (6-0, 6-0).

Medvedev, 30 ans, a tout raté avec plus de 30 fautes directes et cinq doubles-fautes. La première manche a été expédiée en 25 minutes par une bulle.

Frustré après un nouveau break dans le deuxième set, le Russe a fracassé sa raquette à quatre reprises sur le central. Il a quitté le court sans marquer le moindre jeu, ce qui ne lui était encore jamais arrivé sur le circuit.

L'Italien de 30 ans, invité par les organisateurs, avait besoin d'une victoire pour se maintenir dans le top 100.

Sa place désormais assurée, il devra battre le prodige brésilien Joao Fonseca (40e), 19 ans, vainqueur de son duel face au Français Arthur Rinderknech (27e), pour espérer rejoindre les quarts de finale.

AFP/VNA/CVN