Espagne : le Real Madrid accroché par Gérone et Lemar avant le retour contre le Bayern

Accroché (1-1) par Gérone vendredi 10 avril, le Real Madrid a enchaîné un troisième match sans victoire et perd du terrain dans la course au titre en Liga, un résultat peu rassurant à cinq jours du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Real (2e, 70 points) donne ainsi l'opportunité à son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 76 points), de prendre neuf longueurs d'avance samedi 11 avril en cas de succès dans le derby catalan face à l'Espanyol (10e, 38 points). Un écart qui serait quasiment impossible à combler lors des sept journées restantes.

Maladroit devant le but, le géant espagnol avait fini par trouver la faille en deuxième mi-temps grâce à un tir du droit de l'Uruguayen Federico Valverde, bien aidé par une faute de main du gardien adverse Paulo Gazzaniga (51e, 1-0).

Mais il a ensuite été surpris par une superbe frappe brossée du champion du monde français Thomas Lemar, pour doucher le stade Santiago Bernabéu (62e, 1-1).

Son ex-coéquipier chez les Bleus, Kylian Mbappé, peu inspiré offensivement, a eu plusieurs opportunités de marquer (6e, 54e, 61e, 86e), mais il a soit manqué de justesse, soit buté sur le portier argentin.

Accroché par le défenseur brésilien Vitor Reis dans la surface, il a réclamé un pénalty à la 90e minute, en vain, et a terminé la rencontre avec le haut de l'arcade droite en sang.

"Pour moi c'est un pénalty clair, ici ou sur la Lune. Cela fait une situation de plus. Personne ne comprend quand intervient la VAR et quand elle n'intervient pas. Cela commence à faire beaucoup avec les arbitres", a pesté l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa.

"Ce n'était pas notre match le plus brillant, mais c'était un match que nous aurions dû gagner. On ne peut pas gagner sans donner 200%, nous ne sommes pas une équipe qui peut gagner ses matches en étant même à 90%, ou du moins pas toujours", a-t-il concédé.

AFP/VNA/CVN