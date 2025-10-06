France : le Premier ministre dévoile la première partie de son gouvernement

La première partie du nouveau gouvernement du Premier ministre français Sébastien Lecornu a été annoncée dimanche soir 5 octobre par le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin.

Beaucoup de ministres sont reconduits, statu quo à tous les postes-clé: Bruno Retailleau à l'Intérieur, Gérald Darmanin à la Justice, Elisabeth Borne à l'Education nationale, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Rachida Dati à la Culture etc.

Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie de 2017 à 2024, fait aussi son entrée au gouvernement en tant que ministre des Armées et des Anciens combattants.

Le député Renaissance Roland Lescure a remplacé Eric Lombard au crucial poste de ministre de l'Economie, chargé de faire passer le budget pour 2026.

Selon BFMTV, le gouvernement de 18 ministres annoncé ce soir sera complété par des ministres délégués après les discours de politique générale du Premier ministre, mardi 7 ocotbre à l'Assemblée nationale et mercredi 8 octobre au Sénat.

Un premier Conseil des ministres se tiendra lundi prochain autour du président français Emmanuel Macron, a indiqué l'Élysée.

L'ancien Premier ministre François Bayrou a été renversé le 8 septembre après avoir perdu le vote de confiance à l'Assemblée nationale.

Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, a été nommé Premier ministre par le président français le lendemain.

Selon des médias français, ce gouvernement de Sébastien Lecornu a pour premier objectif de faire adopter un budget 2026 pour la France avant la fin de l'année 2025.

