Les dirigeants arabes adoptent le plan égyptien sur la reconstruction de Gaza

>> Des dirigeants arabes discutent de la question palestinienne et de l'évolution de la situation à Gaza

>> Discussions intenses pour la deuxième phase de la trêve à Gaza

>> Israël accepte une proposition américaine de cessez-le-feu temporaire à Gaza lors du Ramadan et de la Pâque juive

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce plan a été accepté lors de la clôture du sommet arabe d'urgence qui s'est tenu au Caire, avec le soutien total des dirigeants arabes participants.

Les participants au sommet sont également convenus de former un comité technocratique chargé d'administrer Gaza pendant au moins six mois sous l'égide de l'Autorité palestinienne.

À l'issue du sommet, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'Égypte allait commencer à promouvoir son plan sur la reconstruction à l'échelle internationale.

Il a précisé que ce plan prévoyait la création d'un port maritime et d'un aéroport dans la bande de Gaza, ainsi que le recyclage des décombres laissés par la destruction de Gaza.

Selon le communiqué final du sommet, les dirigeants arabes ont mis en garde contre toute tentative de déplacement du peuple palestinien ou d'annexion d'une partie quelconque du territoire palestinien occupé, qui entraînerait la région dans une nouvelle phase de conflit, compromettrait les possibilités de stabilité et étendrait le conflit à d'autres pays de la région.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les dirigeants arabes se sont engagés à fournir tous les types de soutien financier, matériel et politique pour la mise en œuvre du plan de reconstruction, exhortant la communauté internationale et les institutions de financement à fournir rapidement le soutien nécessaire au plan, selon le communiqué.

Ils ont également souligné l'urgence de mettre en œuvre les deuxième et troisième phases de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, en insistant sur l'importance de l'engagement de chaque partie à respecter ses obligations, en particulier la partie israélienne, afin de parvenir à une cessation permanente de "l'agression" contre Gaza.

Ils ont exigé qu'Israël se retire complètement de la bande de Gaza, y compris du corridor Philadelphie entre Gaza et l'Égypte, et qu'il garantisse un accès sûr, adéquat et immédiat à l'aide humanitaire, aux abris et à l'aide médicale, sans aucun obstacle.

Les dirigeants arabes se sont engagés à travailler à la création d'un fonds fiduciaire destiné à recevoir les promesses financières de tous les pays donateurs et institutions de financement afin de mettre en œuvre des projets de redressement et de reconstruction.

Ce plan va à l'encontre d'une proposition antérieure du président américain Donald Trump, qui suggère de redévelopper Gaza et d'en reloger les habitants dans les pays voisins, notamment l'Égypte et la Jordanie.

Oren Marmorstein, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, a rejeté le plan égyptien sur X, réitérant le soutien d'Israël à celui de M. Trump.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour sa part, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné que l'ONU était prête à soutenir le plan élaboré par l'Égypte, en insistant sur le fait que Gaza devait continuer à faire partie de l'État de Palestine.

Qualifiant la situation à Gaza "d'épouvantable", M. Guterres a appelé à autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave.

Le Hamas s'est félicité des résultats du sommet, affirmant qu'ils reflètent un soutien politique significatif à la cause palestinienne.

Dans un communiqué de presse, il a salué les positions des dirigeants arabes lors du sommet, soulignant leur rejet des tentatives visant à déplacer les Palestiniens ou à compromettre leur cause.

Le Hamas a mis l'accent sur le fait que la position arabe unifiée envoie un message clair selon lequel la "Nakba" palestinienne, le déplacement massif et la dépossession des Palestiniens pendant la guerre israélo-arabe de 1948, ne se répétera pas.

Il a également salué l'adoption par le sommet du plan sur la reconstruction de Gaza et a demandé que toutes les ressources nécessaires soient mises en œuvre pour assurer son succès.

Xinhua/VNA/CVN