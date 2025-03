L'Indonésie ensemence les nuages pour tenter d'endiguer les inondations à Jakarta

De fortes pluies ont commencé à s'abattre lundi 3 février, provoquant des inondations à Jakarta et dans les villes voisines de Bogor, Bekasi et Tangerang. Une fillette de 3 ans est décédée et certains quartiers de la métropole de 30 millions d'habitants sont paralysés. Alors que le mauvais temps est prévu jusqu'au 11 mars, les autorités ont entreprise d'ensemencer les nuages afin de tenter de tempérer les précipitations en les déclenchant artificiellement hors des zones critiques. "Nous espérons que la modification des conditions météorologiques nous permettra de réduire les précipitations", a déclaré, à la presse, le directeur de l'agence météorologique indonésienne, Dwikorita Karnawati. "Nous ne pouvons pas empêcher la pluie, c'est impossible, mais nous pouvons en réduire l'intensité", a-t-il ajouté. La technique consiste à injecter du sel ou des produits chimiques dans les nuages afin de déclencher la pluie. L'ensemencement des nuages durera jusqu'à samedi 8 février et se concentrera sur les zones montagneuses de la province de Java Ouest.

APS/VNA/CVN