Perspectives de croissance du Vietnam dans un contexte d'incertitude mondiale

La Banque asiatique de développement (BAD) prévoit, dans son rapport Perspectives de développement de l'Asie publié le 9 avril, une croissance du PIB du Vietnam de 6,6% en 2025 et de 6,5% en 2026.

Toutefois, la BAD met en garde contre des risques potentiels, les prévisions ayant été établies avant l’annonce de nouvelles mesures tarifaires par les États-Unis.

Dans un contexte d’économie mondiale instable, marqué par les tensions commerciales et les incertitudes géopolitiques, les experts de la BAD recommandent au Vietnam d’accélérer les réformes institutionnelles et de mieux exploiter les accords de libre-échange ainsi que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) pour renforcer sa résilience et maintenir une dynamique de croissance durable.

Selon Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, la forte croissance du commerce extérieur, la reprise des exportations et les importants flux d’IDE ont constitué les principaux moteurs de la croissance économique vietnamienne en 2024. Cependant, la nouvelle politique douanière américaine et les incertitudes mondiales pourraient représenter des défis majeurs pour la croissance du Vietnam cette année.

Le directeur national de la BAD a indiqué que l’objectif de croissance fixé par le gouvernement vietnamien pourrait contribuer à atténuer les risques externes. Une mise en œuvre rapide et efficace des réformes institutionnelles sera essentielle pour stimuler la demande intérieure, améliorer la gouvernance à court terme et promouvoir le développement du secteur privé à moyen et long termes.

Le rapport souligne également que le renforcement du rôle du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales constitue une priorité urgente. Dans un contexte de mutation des dynamiques économiques mondiales, l’augmentation de la valeur ajoutée dans ces chaînes sera déterminante pour la trajectoire de développement économique du pays et son potentiel de croissance à long terme.

S’agissant des investissements directs étrangers, Nguyen Ba Hung, économiste en chef de la BAD au Vietnam, a averti que l’imposition de droits de douane par les États-Unis sur les exportations vietnamiennes pourrait susciter des hésitations chez les investisseurs, ralentir leurs activités, et par conséquent affecter les flux d’IDE dans un avenir proche.

VNA/CVN