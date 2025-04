La banque singapourienne United Overseas Bank se renforce au Vietnam

Photo : BDT/CVN

La dernière injection de capital de 2 billions de dôngs dans UOB Vietnam est actuellement examinée par la Banque d’État du Vietnam.

UOB a procédé à trois injections de capital dans sa filiale à 100% au Vietnam depuis 2021. Cette dernière injection signifie que le capital social d’UOB Vietnam a doublé par rapport à 2021, faisant d’elle la deuxième banque étrangère du pays en termes de capital social. Réaffirmant son engagement fort au Vietnam, où UOB est la seule banque singapourienne à posséder une filiale, le groupe UOB investira également dans un nouveau siège social à Hô Chi Minh-Ville.

Ce nouveau bâtiment permettra de soutenir la croissance de l’activité et l’expansion des effectifs de la banque au cours des cinq prochaines années. Stratégiquement situé en centre-ville, il s’inscrit dans la vision de la banque et dans l’objectif du gouvernement de faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle financier international.

Conçu avec une vision d’avenir, l’UOB Vietnam Plaza incarnera à la fois prospérité et durabilité, tout en offrant un environnement de travail moderne, professionnel et efficace pour développer les effectifs d’UOB au Vietnam.

"UOB a établi la plus forte présence en Asie du Sud-Est et a contribué à la croissance de l’ASEAN. Le Vietnam est un marché clé de notre stratégie ASEAN, et nous sommes déterminés à y renforcer notre présence à long terme", a déclaré Wee Ee Cheong, vice-président et PDG d’UOB.

"Le futur UOB Plaza au Vietnam est bien plus qu’un simple bâtiment. Il incarne notre engagement à long terme envers le pays. La présence de nos propres sièges sociaux dans chacun de nos cinq principaux marchés de l’ASEAN témoigne de notre confiance dans cette région et du soutien indéfectible que nous apportons à nos clients et aux communautés", a-t-il ajouté.

Avec l’achèvement du siège social au Vietnam, le groupe UOB disposera de sièges locaux répartis sur ses cinq principaux marchés de l’ASEAN, notamment Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam.

VOV/VNA/CVN