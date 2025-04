Hong Kong, porte d’entrée vers une coopération financière Vietnam - Chine

Hong Kong (Chine) renforce son rôle de relais financier essentiel entre le Vietnam et la Chine, tirant parti de son statut de plateforme financière mondiale pour approfondir la coopération transfrontalière, a déclaré Robert Lee, expert financier et membre du Conseil législatif de Hong Kong.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Robert Lee a souligné l’ambition de Hong Kong de développer sa coopération avec des partenaires internationaux, dont le Vietnam, alors que la ville entreprend de vastes réformes financières. Ces efforts ont considérablement revitalisé les marchés financiers, en particulier la bourse.

Le membre du Conseil législatif de Hong Kong a souligné les atouts uniques de Hong Kong, notamment un régime fiscal avantageux et un environnement réglementaire favorable aux investisseurs, comme facteurs clés de la capacité continue de la ville à attirer des capitaux internationaux.

Il a souligné que Hong Kong constitue une passerelle essentielle : une rampe de lancement pour les investisseurs internationaux souhaitant exploiter le vaste marché chinois et un tremplin pour les entreprises chinoises souhaitant se développer à l’international. Hong Kong entend renforcer son rôle de connecteur dans tous les secteurs.

S’agissant du Vietnam, Robert Lee s’est montré optimiste quant à la trajectoire économique du pays, le décrivant comme une destination prometteuse pour la croissance et l’investissement. La forte dynamique économique du Vietnam et son environnement commercial favorable suscitent un intérêt croissant de la part des entreprises hongkongaises.

Dans le secteur financier en particulier, plusieurs sociétés de valeurs mobilières chinoises ont déjà établi des partenariats au Vietnam, contribuant ainsi au développement de son marché boursier et de son secteur des services financiers.

Pour poursuivre sur cette lancée, Robert Lee a plaidé en faveur de davantage d’échanges et de visites de délégations, affirmant que Hong Kong accueille favorablement les délégations vietnamiennes pour explorer les opportunités de coopération.

Christopher Hui, secrétaire aux Services financiers et au Trésor de Hong Kong, a précédemment déclaré à la VNA que les deux parties partageaient un fort potentiel de coopération dans les domaines de la finance et des services professionnels. Il a exprimé l’espoir d’un renforcement des liens économiques entre le Vietnam et Hong Kong dans les années à venir.

Fin 2023, plus de 100 entreprises de l’ASEAN étaient cotées à la Bourse de Hong Kong, dont deux vietnamiennes. Le responsable hongkongais a déclaré que Hong Kong souhaitait voir davantage d’entreprises vietnamiennes émettre des obligations libellées en yuans, notamment des obligations vertes, et s’inscrire à sa bourse.

Lors de sa visite à Hô Chi Minh-Ville en 2024, le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, a également exprimé son souhait d’approfondir la coopération dans des domaines d’intérêt commun tels que le développement des places financières, l’innovation, le tourisme, le commerce et l’investissement.

Hong Kong est désormais le septième partenaire commercial et le cinquième investisseur étranger du Vietnam. Parallèlement, le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de Hong Kong au sein de l’ASEAN et le septième au niveau mondial. Les échanges bilatéraux ont atteint 32,3 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2024, en hausse de près de 32% en glissement annuel.

