Éducation : le Vietnam participe pour la première fois à l’APAIE 2026

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, en 2026, le Vietnam participera officiellement pour la première fois à la Conférence et Exposition de l’Association Asie-Pacifique pour l’éducation internationale (Asia-Pacific Association for International Education - APAIE) et y organisera le Pavillon du Vietnam (Vietnam Pavilion). L’événement se déroulera du 23 au 27 février 2026 à Hong Kong (Chine), réunissant environ 2.500 délégués issus de plus de 65 pays et territoires.

Créée il y a 30 ans à Séoul (République de Corée), la Conférence et Exposition de l’APAIE figure parmi les quatre plus grands événements mondiaux de l’éducation internationale, aux côtés de NAFSA (États-Unis), EAIE (Europe) et AIEC (Australie).

La délégation vietnamienne, conduite par le ministère de l’Éducation et de la Formation, inaugurera officiellement le Pavillon du Vietnam à l’APAIE 2026 le 23 février. Cette initiative marque une étape importante de l’intégration internationale de l’éducation vietnamienne, en particulier de l’enseignement supérieur, traduisant le passage d’une participation dispersée des établissements à une approche nationale, structurée et professionnelle.

À travers l’APAIE 2026, le Vietnam souhaite promouvoir l’image d’un enseignement supérieur dynamique, axé sur la qualité de la formation, le développement de la recherche scientifique et le renforcement de l’intégration internationale approfondie.

La participation des établissements vietnamiens vise notamment à renforcer le recrutement d’étudiants internationaux, à attirer des experts, enseignants, chercheurs et gestionnaires de haut niveau, à valoriser la qualité de l’enseignement universitaire et postuniversitaire, à développer les échanges académiques, à accroître la visibilité et la réputation internationales des universités vietnamiennes, ainsi qu’à promouvoir la coopération en recherche, publications internationales et investissements étrangers dans l’éducation.

Le Pavillon du Vietnam à l’APAIE 2026 rassemble 17 universités et organisations éducatives représentatives, illustrant la diversité et les atouts du système éducatif vietnamien, notamment dans l’enseignement supérieur.

Dans le cadre de l’événement, la délégation vietnamienne participera à plusieurs séminaires spécialisés, présentera les politiques d’attraction des investissements dans l’éducation et organisera des activités de mise en relation bilatérale avec des partenaires internationaux.

Avec une population de plus de 100 millions d’habitants et un potentiel de plus de 25 millions d’apprenants, une population jeune et une classe moyenne en forte croissance, le Vietnam connaît une demande croissante d’enseignement supérieur de qualité. Déjà important pays d’envoi d’étudiants à l’étranger, il s’affirme progressivement comme une destination d’études attractive, grâce à des coûts compétitifs et à une reconnaissance internationale accrue dans des classements mondiaux tels que QS (Quacquarelli Symonds) et THE (Times Higher Education).

