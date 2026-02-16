Hanoï

Stationnement et transports publics gratuits lors du Têt

Afin de faciliter les déplacements des citoyens et des touristes durant le Nouvel An lunaire du Cheval 2026, la capitale Hanoï a mis en œuvre un programme de gratuité pour plusieurs zones de stationnement et l’ensemble de son réseau de transports publics subventionnés.

Photo : VNA/CVN

Dans le quartier de Ba Dinh, le gardiennage des deux-roues est offert aux abords du temple Quan Thanh et à l’école primaire Nguyên Tri Phuong du 14 au 22 février. Des forces de sécurité, incluant des miliciens et des jeunes volontaires, assurent l’ordre et la fluidité du trafic. Parallèlement, le Centre de Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature) a aménagé un parking gratuit pour les voitures au stade Hàng Dây du 1er au 6e jour du Têt, tandis que les motos sont accueillies au jardin Giam jusqu'au 13e jour du premier mois lunaire pour éviter les stationnements illicites autour des sites historiques lors des journées de forte affluence.

Dans le quartier de Cua Nam, plusieurs lycées renommés tels que Viêt Duc et Trân Phu ouvrent également leurs portes pour le stationnement gratuit des véhicules. Les autorités locales ont mobilisé des effectifs renforcés pour garantir la sécurité publique, la prévention des incendies et le maintien de la propreté urbaine durant ces festivités.

Photo : VNA/CVN

En plus, Hanoï Metro offre une gratuité totale sur les lignes Cat Linh - Hà Dông et Nhôn - Gare de Hanoï du 14 au 22 février. Ce geste, perçu comme un cadeau de printemps, vise à promouvoir l'usage des transports collectifs et à désengorger le centre-ville.

De même, la municipalité applique la gratuité sur 128 lignes de bus subventionnées pendant neuf jours fériés. Bien que des billets soient remis aux usagers pour le suivi statistique, aucun paiement n'est requis, garantissant ainsi des trajets sûrs, pratiques et respectueux de l'environnement pour célébrer le Nouvel An.

VNA/CVN