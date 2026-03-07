Le marché boursier prêt pour un rebond en 2026

Le marché boursier vietnamien aborde l’année 2026 avec des perspectives uniques, non seulement en poursuivant la dynamique de croissance de 2025, mais aussi en faisant face à une période de repositionnement en termes de qualité, de structure et de flux de capitaux.

>> Le VNX et FTSE Russell discutent de la modernisation du marché boursier vietnamien

>> Les flux de capitaux étrangers devraient rebondir sur le marché boursier

Alors que le Vietnam entre dans l’Année du Cheval 2026, le marché boursier affiche plusieurs signaux positifs, notamment la hausse des indices, une liquidité accrue et une meilleure qualité opérationnelle. Les capitaux affluent de plus en plus vers les entreprises aux fondamentaux solides qui n’ont pas encore enregistré de hausse significative de leur cours, ce qui témoigne d’une réévaluation des valorisations, notamment parmi les entreprises publiques. Ce changement suggère que les investissements se dirigent vers de nouvelles opportunités.

Photo : VNA/CVN

Conditions favorables

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné que, malgré un contexte international difficile, le marché vietnamien a affiché en 2025 une dynamique soutenue. Le marché boursier a maintenu un fonctionnement stable, sûr, transparent et fluide. Le nombre de comptes d’investisseurs a dépassé 11,6 millions, au-delà des objectifs fixés pour 2030. L’indice VN-Index a progressé de plus de 40% sur un an et figure parmi les marchés les plus performants au monde. Le volume d’échanges quotidien moyen a dépassé 29.000 milliards de dôngs par séance, soit une hausse de plus de 39%. La capitalisation boursière a atteint près de 9.986 billions de dôngs, soit une augmentation de 39,2% par rapport à la fin de l’année précédente, ce qui équivaut à 86,7% du PIB en 2024. Cette année, l’objectif est d’atteindre au moins 100% du PIB, selon le ministre Nguyên Van Thang.

2026 est une année symbolique : la Bourse vietnamienne fêtera ses 30 ans. “Notre priorité n’est pas seulement de poursuivre la croissance, mais surtout de construire un marché solide, transparent et capable de résister aux chocs, tout en s’adaptant aux évolutions du marché mondial dans ce contexte d’intégration économique accrue”, souligne Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam.

Selon EBC Financial Group, société internationale de courtage et de conseil en macro-investissement, les capitaux étrangers devraient progressivement revenir sur le marché boursier en 2026, à mesure que la stabilité des taux de change s’améliorera, que les valorisations resteront attractives et que les perspectives de redressement du marché deviendront plus concrètes.

Malgré des sorties nettes de capitaux étrangers de près de 5 milliards de dollars en 2025, l’indice VN-Index a progressé de plus de 40%, soutenu par la liquidité intérieure et la solidité des résultats des entreprises. Le volume des échanges a fréquemment dépassé 50 billions de dôngs par séance, faisant du Vietnam l’un des marchés les plus actifs d’Asie du Sud-Est.

EBC Financial Group prévoit que la volatilité du taux de change entre le dollar américain et le dông se réduira à environ 1,5-2,0% en 2026, diminuant considérablement l’incertitude liée au change - souvent le premier critère de risque pour les fonds internationaux. Parallèlement, la croissance des bénéfices projetée de 16 à 20% et les taux de dépôt de 6,0 à 6,5% contribuent à redonner au Vietnam son attrait en termes de rendement ajusté au risque. “Même avec des hypothèses de change prudentes, le Vietnam offre l’un des profils de rendement ajusté au risque les plus attractifs de la région, grâce à une croissance des bénéfices à deux chiffres”, a déclaré Hertz.

Photo : VNA/CVN

Réformes structurelles

Les facteurs structurels sont également au rendez-vous. La société boursière à actions (SSI) a noté que le Vietnam abordait l’année 2026 avec les conditions les plus favorables jamais observées pour une reclassification des indices de Morgan Stanley Capital International (MSCI), avec une forte probabilité d’être placé sur la liste de surveillance en juin 2026.

Une étape cruciale a été franchie le 3 février, avec la publication par le ministère des Finances de la circulaire N°08 facilitant l’accès au marché pour les investisseurs étrangers tout en renforçant les règles de règlement et les normes opérationnelles.

Ce texte autorise les investisseurs étrangers à passer des ordres par l’intermédiaire de courtiers internationaux sans ouvrir de compte auprès de sociétés de bourse vietnamiennes, tout en maintenant le règlement via la Société vietnamienne de dépôt et de compensation de valeurs (VSDC). Elle supprime également les restrictions relatives aux actions négociables dans le cadre du mécanisme de non-préfinancement (NPF), un avantage majeur pour les fonds indiciels.

Les restrictions relatives à la participation étrangère se sont nettement améliorées depuis 2025, un plus grand nombre de grandes capitalisations ayant autorisé la détention de 100% de leur capital par des investisseurs étrangers. Cela a élargi l’univers d’investissement et approfondi le marché, notamment au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE).

Avec la mise en place du système de négociation KRX et le développement d’un modèle de compensation par contrepartie centrale (CCP), les analystes estiment que le marché vietnamien passe du stade des simples anticipations à celui de progrès institutionnels concrets. Si la recommandation d’achat de FTSE Russell se confirme en septembre et que MSCI place le Vietnam sur sa liste de surveillance en juin prochain, les capitaux étrangers pourraient commencer à revenir dès le premier semestre 2026, avant même le calendrier officiel de reclassification.

Thê Linh/CVN



