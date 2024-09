Le commerce extérieur pourra établir un nouveau record cette année

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces deux derniers mois, l’import-export a dépassé 70 milliards d'USD/mois. En effet, il a atteint 70,11 milliards d'USD en juillet et 70,65 milliards d'USD en août.

À rappeler que le commerce extérieur avait établi un record en 2022, avec un montant de 732 milliards d'USD. Cependant, il n’y avait eu aucun mois en 2022 où le chiffre d’affaires de l’import-export n’avait atteint 70 milliards d'USD.

Au cours des huit premiers mois de 2024, les exportations ont atteint plus de 265 milliards d'USD, en hausse de 15,8% par rapport à la même période de l'année dernière. Les importations se sont chiffrées à 246 milliards d'USD, en hausse de 17,7% en rythme annuel, concernant principalement des intrants destinés à la production de biens de consommation sur le marché national et aux exportations.

Selon Andrew Harker, directeur économique pour les indicateurs et enquêtes économiques chez S&P Global Market Intelligence, en août 2024, la montée de l’inflation, des coûts des intrants et des prix des produits s'est ralentie, ce qui semble être un facteur contribuant au maintien de la tendance à la hausse du nombre de nouvelles commandes. Par conséquent, les industries manufacturières vietnamiennes continueront d’enregistrer une bonne croissance au second semestre.

Compte tenu de la situation actuelle des commandes et de l’augmentation des importations de matières premières, le commerce extérieur pourra dépasser largement le record de 2022.

Si le niveau de 70 milliards d'USD/mois est maintenu d’ici à la fin de l'année, il pourra dépasser 790 milliards d'USD. Dans un scénario moins optimiste où les commandes de certains secteurs n’atteignent pas les prévisions, le montant total pourra être de 785-786 milliards d'USD.

