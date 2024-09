La science et la technologie contribuent à la croissance de l’économie maritime

Le Vietnam est un pays côtier avec une longue façade maritime de plus de 3.260 km, et la croissance du PIB de l’économie maritime et côtière joue un rôle important dans le développement de l’économie nationale.

Pour stimuler l’économie maritime, ces dernières années, les résultats de la recherche issus des programmes nationaux et ministériels de sciences et technologies maritimes dans la gestion des zones côtières et maritimes ont apporté des contributions importantes, constituant un facteur direct de promotion du développement durable de l’économie maritime.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, ces dernières années, de nombreux programmes et sujets de recherche ont donné des résultats positifs, contribuant au développement de l’économie maritime.

À titre d’exemple, le programme de sciences et technologies pour la gestion des ressources, et la protection de l’environnement marin et côtier pour la période 2016-2020 a aidé à élaborer des réglementations sur les mécanismes et les politiques pour mettre en œuvre une gestion globale des ressources et la protection de l’environnement marin et côtier.

Celui-ci a contribué à élaborer des principes, des méthodes et des critères pour intégrer les activités d’inventaire des ressources, et de l’environnement marin et côtier, à établir des couloirs de protection du littoral et à classer les ressources insulaires.

Les résultats de la recherche du programme ont proposé des technologies, des méthodes et des modèles de calcul applicables à l’inventaire de base, au contrôle des ressources, à la protection de l’environnement marin et côtier, et des solutions pour faire face au changement climatique et remédier aux incidents environnementaux et aux catastrophes naturelles en mer.

En outre, le programme national de sciences et technologies clé 2016-2020 sur la recherche scientifique et technologique au service de la gestion des zones côtières et maritimes et du développement de l’économie maritime a établi une base de données, ainsi que des modèles et des solutions technologiques pour le développement de l’économie maritime.

Parmi les résultats les plus marquants, on peut citer : le modèle de développement durable des estuaires et des systèmes insulaires, les technologies d’exploitation, d’aquaculture et de transformation des ressources biologiques marines, les solutions d’ingénierie pour réduire l’érosion côtière, et les technologies de prévision météorologique, hydrologique, environnementale et de catastrophes naturelles en mer.

Pour un développement durable

Les évaluations des experts en économie maritime montrent que les recherches scientifiques et technologiques ont permis de découvrir et de clarifier les caractéristiques fondamentales des conditions naturelles, des ressources naturelles et de l’environnement marin, d’évaluer le potentiel et de prévoir les perspectives d’un développement durable de la mer et de l’économie maritime.

Il est à noter que certains résultats de nouvelles orientations de recherche ont fourni des arguments et des bases scientifiques pour la planification maritime et la création d’aires marines protégées, contribuant ainsi à la mise en œuvre de certaines conventions internationales auxquelles le Vietnam fait partie.

Les sciences et technologies ont également contribué de manière significative à la protection de l’environnement et des ressources marines, à la conservation de la nature marine et à la prévention et à la lutte contre les catastrophes naturelles et à la protection des droits et intérêts maritimes.

Une série de technologies marines a été utilisée, en se concentrant sur des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les produits de la mer, le transport maritime, la construction maritime, l’ingénierie côtière, la géodésie marine et la géologie marine, contribuant ainsi à stimuler la production, et l’exploitation des ressources et à maintenir la sécurité et la défense maritimes.

Il est à noter que ces recherches contribuent au développement de l’économie et à l’amélioration de la qualité de la vie des populations côtières et insulaires, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité de la pêche hauturière. Cela a donc permis de renforcer la protection de l’environnement et le développement de l’aquaculture, de réduire la pauvreté et de créer de nouveaux produits de consommation. La recherche scientifique et technologique contribue également de manière significative à aider les localités à planifier efficacement l’utilisation des ressources, à atteindre des objectifs socioéconomiques, à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement durable lié à l’économie maritime.

Le directeur général des Affaires maritimes et insulaires du Vietnam, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, Nguyên Duc Toan, a déclaré que, bien que de nombreux résultats positifs aient été obtenus, la réalité montre que la qualité des recherches n’est pas uniforme et que l’efficacité des applications reste faible. Les activités de recherche manquent encore de professionnalisme, et le contenu de la recherche manque de profondeur et est dispersé. Il est à noter que les recherches scientifiques et les applications technologiques se concentrent sur les zones côtières, et sont très limitées en haute mer.

Par conséquent, les sciences et technologies marines doivent suivre de près les exigences et les objectifs de la Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045. La recherche et l’application des sciences et technologies doivent contribuer à atteindre les critères de base du développement durable de l’économie maritime, et concrétiser les objectifs pour le développement durable de l’économie maritime du Vietnam tels que définis dans les résolutions du Parti et les programmes et plans du gouvernement.

Les secteurs de la science et de la technologie, ainsi que ceux des ressources naturelles et de l’environnement, doivent élargir le champ de leurs missions en matière de science et de technologie marines et insulaires afin de favoriser une contribution active des sciences et technologies au développement durable de l’économie maritime.

NDEL/VNA/CVN