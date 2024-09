Progrès de la coopération économique Vietnam - États-Unis

Il y a un an, le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations diplomatiques au niveau de partenariat stratégique intégral, pour la paix, la coopération et le développement durable. En passant en revue l’année écoulée, plusieurs chefs d'entreprise américains ont fait des commentaires positifs.

>> Le Vietnam et les États-Unis recherchent des opportunités de coopération

>> Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération en matière agricole

Selon Ted Osius, président du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN (US-ASEAN Business Council - USABC), ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, la coopération entre les deux pays dans l’économie et le commerce connaissent de bons progrès. En effet, le Vietnam figure parmi les grands partenaires commerciaux des États-Unis avec un commerce bilatéral de plus de 100 milliards d'USD. De plus en plus de touristes voyagent entre les deux pays et plus de 30.000 étudiants vietnamiens viennent étudier aux États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Ted Osius a également constaté qu'au cours de l’année écoulée, les deux pays avaient échangé de nombreuses délégations et mené nombre d’activités commerciales... Il a rappelé qu’il avait dirigé une délégation commerciale de plus de 50 entreprises, le plus grand nombre d'entreprises jamais vu, au Vietnam en mars dernier, en tant que président de l'USABC.

Citant des études montrant que la croissance économique du Vietnam atteindrait plus de 6,6% au cours des 10 prochaines années, il a estimé que les entreprises américaines s’intéressaient au Vietnam.

L’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral a accru la confiance et approfondi les relations, et les deux pays continuent de bénéficier de cette décision, a-t-il indiqué.

De son côté, Kishan Alexander, vice-président de l’Asian American Chamber of Commerce (AACC), a estimé que l'élévation des relations diplomatiques entre les deux pays au plus haut niveau l'année dernière avait contribué à promouvoir les relations entre les entreprises américaines et vietnamiennes. Il a dit qu’il attendait avec impatience son prochain voyage au Vietnam en octobre.

VNA/CVN