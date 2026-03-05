Formation des cadres dirigeants : Coopération entre le Vietnam et Samsung Vietnam

Le Professeur associé et docteur Doan Minh Huân, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, a reçu, le 4 mars à Hanoï, Na Ki Hong, directeur général ainsi que la délégation dirigeante du complexe Samsung Vietnam.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Doan Minh Huân a salué les résultats positifs de la coopération entre les deux parties, en particulier la mise en œuvre conjointe de programmes de formation et de perfectionnement des cadres dirigeants.

Dans la perspective d’approfondir ce partenariat, le directeur de l’Académie a proposé de faire de Samsung un modèle représentatif d’entreprise à investissement direct étranger (IDE), permettant aux cadres supérieurs en formation de réaliser des visites d’étude et d’acquérir une expérience pratique.

Les axes prioritaires incluent la formation des ressources humaines, la gestion des infrastructures, ainsi que l’actualisation des tendances en matière d’innovation, de transformation numérique, de réduction des émissions de carbone et de nouveaux modèles d’IDE de génération avancée.

Présentant la situation opérationnelle de l’entreprise, Na Ki Hong a indiqué qu’à la fin de 2025, l’investissement cumulé de Samsung au Vietnam atteignait 24 milliards de dollars. Le groupe exploite actuellement six usines de production, un centre de recherche et développement (R&D) et une entité commerciale implantée dans quatre pôles stratégiques : Bac Ninh, Thai Nguyên, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Il emploie environ 85.000 salariés. En 2025, Samsung Vietnam a enregistré un chiffre d’affaires de 64,9 milliards de dollars, dont 57,1 milliards issus des exportations.

Le dirigeant de Samsung a souligné que ces résultats durables s’expliquent par l’accompagnement constant et le soutien efficace du Parti, du gouvernement et des autorités locales vietnamiennes.

Les deux parties ont également échangé sur la coordination de l’organisation du "Séminaire sur les tendances de l’IA et la transformation numérique dans la nouvelle ère". L’événement vise à actualiser les connaissances en matière d’intelligence artificielle et à renforcer les échanges culturels entre les deux pays.

Doan Minh Huân a chargé les unités compétentes de préparer activement l’événement afin d’en assurer le succès.

VNA/CVN