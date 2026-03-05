Aéroport de Nôi Bài : 12,3 kg d’or saisis sur des passagers en provenance de Taïwan (Chine)

Les Douanes du Vietnam ont annoncé le 4 mars que quatre passagers arrivant de Taïwan (Chine) avaient été découverts à l’aéroport international de Nôi Bài en train de dissimuler au total 12,3 kg de métal de couleur jaune, soupçonné d’être de l’or.

>> Afflux record de passagers internationaux à l’aéroport de Nôi Bài

>> Hanoï : affluence record à l'aéroport international de Nôi Bài à l'approche du Têt

>> L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam demande une modification des lignes aériennes

Photo : VNA/CVN

Vers 9h40 le 3 mars, dans la zone des arrivées du terminal international T2 de l’aéroport de Nôi Bài, les agents des douanes ont repéré, grâce à leurs techniques professionnelles et à l’analyse des images de scanner des bagages, quatre passagers présentant des signes suspects et n’ayant pas effectué de déclaration douanière conformément à la réglementation.

Les douanes de l’aéroport de Nôi Bài ont alors collaboré avec les autres forces compétentes pour procéder au contrôle des personnes et à l’inspection complète de leurs bagages. Les vérifications ont révélé que, outre leurs effets personnels, les passagers dissimulaient sur eux plusieurs pièces de métal jaune soupçonnées d’être des lingots d’or, cachées notamment dans les sous-vêtements et sur le corps.

Au total, les forces compétentes ont découvert 31 pièces de métal jaune, d’un poids total d’environ 12,3 kg, soupçonnées d’être de l’or.

Estimant que l’affaire présente des signes d’infraction pénale, les autorités ont transféré les passagers, les objets saisis ainsi que les documents concernés à la Police de Hanoï afin de poursuivre les investigations conformément à la loi.

Les objets saisis font actuellement l’objet d’une expertise afin de déterminer s’il s’agit bien d’or et d’en évaluer la valeur. Les douanes fourniront des informations complémentaires une fois les résultats disponibles.

VNA/CVN