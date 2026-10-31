Football : la CAF confirme le retour à une CAN tous les deux ans

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|Le Sénégalais Sadio Mané brandit le trophée tout en célébrant sa victoire avec ses coéquipiers après avoir remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football opposant le Sénégal au Maroc, à Rabat, au Maroc, le 18 janvier 2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Ce revirement intervient après l’annonce, au début du mois, d’un réexamen de la réforme par le président de la CAF, Patrice Motsepe. En cause : les incertitudes sur les revenus de la future Ligue des nations africaine, qui devait, elle aussi, se disputer tous les deux ans.
Patrice Motsepe explique que la CAF s’inquiétait du temps nécessaire pour que cette nouvelle compétition génère les recettes attendues pour le développement du football africain et l’autonomie financière des compétitions de l’instance.
Un calendrier de transition irrégulier
La prochaine CAN reste programmée en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les éditions suivantes se tiendront en 2028, 2031 et 2033. Malgré le retour annoncé à un rythme biennal, trois ans sépareront donc les tournois de 2028 et de 2031.
La CAF souhaite éviter d’organiser une CAN la même année que la Coupe du monde de 2030, selon son président.
Le titre de 2025 toujours en suspens
Le vainqueur de la CAN 2025 reste, lui, à déterminer. Le Sénégal s’était imposé sur le terrain face au Maroc (1-0), le 18 janvier à Rabat, au terme d’une finale chaotique, marquée par le départ d’une grande partie des joueurs sénégalais pour protester contre l’arbitrage.
Le jury d’appel de la CAF avait ensuite attribué la victoire sur tapis vert au Maroc. La fédération sénégalaise a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), dont la décision est attendue "fin novembre".
AFP/VNA/CVN