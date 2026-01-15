CAN-2025 : Le Maroc tient sa finale

Les super favoris du Maroc ont battu les Super Eagles du Nigeria (0-0, 4 t.a.b. à 2) en demi-finale et ne sont plus qu'à un match de remporter enfin leur deuxième Coupe d'Afrique, mercredi 14 janvier devant leur public de Rabat en folie.

Les Lions de l'Atlas se mesureront à ceux du Sénégal, vainqueurs de l'Égypte (1-0), dimanche dans le même stade Prince Moulay Adbellah pour coiffer à nouveau la couronne après laquelle ils courent depuis 1976.

Il a fallu les tirs au but et les arrêts de Yassine Bounou sur les frappes de Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi pour décrocher une deuxième finale après celle perdue en 2004 contre la Tunisie (2-1). En 1976, le Maroc avait remporté sa seule CAN en terminant premier d'une poule finale à quatre.

Contrairement à 1988, où ils avaient perdu leur demi-finale à domicile contre le Cameroun (1-0), futur vainqueur, les Lions de l'Atlas n'ont pas laissé passer leur chance cette fois-ci.

Les hommes de Walid Regragui ont dépensé beaucoup d'énergie dans leur pressing et contre pressing pour venir à bout des Nigérians. Cette dépense, plus la demi-heure supplémentaire, pourrait peser dans leurs jambes contre le Sénégal, qui lui a remporté sa première CAN en 2022 et sait ce que c'est que d'attendre longtemps un titre.

Diaz muet

Le match a été intense et serré, et les stars attendues ont plus brillé par leurs braises que leurs étincelles.

Côté nigérian, Victor Osimhen et Ademola Lookman se sont démenés pour assurer le premier rideau mais n'ont pas pesé offensivement.

Côté marocain, Achraf Hakimi a couru comme toujours mais n'a pas fait de différences en attaque, il a juste envoyé un coup franc un rien au-dessus de la barre (35). Et il a transformé avec autorité son tir au but, lui qui avait réussi celui décisif pour battre l'Espagne (0-0, 3 t.a.b. à 0) en 8e de finale du Mondial 2022.

Pour la première fois du tournoi, la star Brahim Diaz n'a pas marqué. Le joueur du Real Madrid, remplacé au bout de 100 minutes de jeu, a été bien tenu par Calvin Bassey (averti et suspendu pour la petite finale) et Bruno Onyemaechi sur le côté gauche de la défense des Super Eagles.

Pour la première fois du tournoi le Nigeria n'a pas marqué. Finaliste en 2024, battu par la Côte d'Ivoire (2-1), l'équipe du Français Eric Chelle avait pourtant joué le jeu le plus séduisant depuis le début du tournoi, mais on ne l'a pas reconnue mercredi 14 janvier.

Les héros du Qatar

Wilfred Ndidi, suspendu et relayé par Raphael Onyedika, n'était pas là pour réguler le trafic au milieu de terrain.

Plus ouverte que celle très fermée opposant le Sénégal à l'Égypte (1-0), cette demi-finale a dispensé son lot d'occasion de chaque côté, avec une domination du pays hôte.

Dès la troisième minute, il a fallu un énorme tacle de Semi Ajayi pour arrêter Ismaël Saibari qui filait vers le but (3) après un oublie de la défense blanche et verte.

Puis dans la même minute Ayoub El Kaabi d'une tête décroisée et Brahim Diaz (29) ont menacé le but nigérian. Le gardien Stanley Nwabali s'est aussi couché deux fois pour sortir des frappes d'Abdessamad Ezzalzouli (52, 83).

Le Nigeria a été dangereux par une frappe puissante de Lookman sur laquelle Yassine "Bono" s'est bien détendu (14), puis Osimhen n'a pas pu exploiter à fond une perte de balle dangereuse (33).

Dominateur en seconde période, le Maroc avait moins de jus pendant la prolongation où le Nigeria a eu les meilleurs opportunités. Mais les héros du Qatar ont eu le dernier mot, le gardien Bono et Youssef En-Nesyri, héros buteur du quart de finale contre le Portugal (1-0).

Maintenant le Maroc a une autre page d'histoire à écrire.

