MLS : Messi mène l'Inter Miami vers sa première finale de conférence

La superstar argentine Lionel Messi a propulsé l'Inter Miami en finale des play-offs de la conférence Est du championnat MLS, avec un but et trois passes décisives, lors de la victoire à Cincinnati (4-0), dimanche 23 novembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la première fois que la "Pulga", 38 ans, atteint la finale de conférence depuis son arrivée en 2023. Jamais la franchise floridienne, qui a débuté en MLS en 2020, n'a atteint ce niveau de la compétition.

Son équipe disputera samedi 29 novembre contre New York City, un adversaire terrassé 4-0 en septembre, sa place pour la finale du championnat.

L'Inter Miami, qui a terminé troisième de sa conférence à l'issue de la saison régulière, a livré sur la pelouse de Cincinnati, deuxième, une performance digne d'un candidat sérieux pour le titre.

"Les joueurs ont fait preuve d'un caractère incroyable, et ont joué un match quasi parfait", s'est félicité l'entraîneur Javier Mascherano.

En plus de Messi, le technicien a aligné au coup d'envoi le champion du monde argentin Rodrigo De Paul ainsi que les vedettes espagnoles Sergio Busquets et Jordi Alba, qui prendront leur retraite à la fin de la saison. L'attaquant uruguayen Luis Suarez n'est entré sur le terrain que pour le dernier quart d'heure, alors que le sort du match était déjà scellé.

Messi a ouvert le score à la 19e minute d'une tête piquée, un geste rare pour le meneur de jeu. Mateo Silvetti (59) et Tadeo Allende (62, 74) ont enfoncé le clou en seconde période.

L'octuple vainqueur du Ballon d'or, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, a terminé la saison régulière à la première place du classement des buteurs (29) et des passeurs (19).

Dans la conférence Ouest, les Vancouver Whitcaps de Thomas Müller attendent leur adversaire en finale, qui sera soit San Diego, soit Minnesota.

AFP/VNA/CVN