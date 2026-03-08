Fête Khai ha 2026 : traditions Muong en lumière

Au stade communal de Muong Bi, dans la province de Phu Tho (Nord), la fête Khai ha 2026 de l’ethnie minoritaire Muong a été organisée à l’échelle provinciale, devenant un temps fort du tourisme culturel au début du printemps sur la terre des rois fondateurs Hùng.

Liée aux quatre anciennes régions Muong - Bi, Vang, Thàng et Dông - la fête est l’occasion de rendre hommage aux fondateurs des villages Muong, de vénérer les divinités et de prier pour une année clémente, de bonnes récoltes et la prospérité.

Placée sous le thème “Retour au pays Muong - Convergence, héritage et rayonnement des valeurs patrimoniales”, elle s’est déroulée du 22 au 24 février, associant harmonieusement rites culturels et festivités populaires. Les processions en l’honneur de la Mère Hoàng Bà, les représentations de Mo Muong et le rituel inaugural des semailles au champ de Nà Trùng ont reflété la richesse des croyances locales.

La partie festive a proposé des défilés de costumes traditionnels, des expositions culinaires, des compétitions sportives, des jeux populaires, des démonstrations de tissage de brocart, de fabrication d’alcool de riz et des chants traditionnels. Le programme artistique, réunissant plus de 400 joueurs de gong et un grand feu de camp nocturne, a constitué un moment fort. Les interprétations de chants Xoan et Trông quân ont enrichi davantage l’identité culturelle de la région.

Au-delà d’une simple pratique rituelle, la Fête Khai ha contribue à préserver et à valoriser le patrimoine culturel Muong, à renforcer la cohésion communautaire et à promouvoir l’image d’une province de Phu Tho conviviale, dynamique et ouverte à l’intégration.

Texte et photos : Thanh Hai - Trong Dat/VNA/CVN