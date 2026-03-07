Un sanctuaire de bois flotté à An Giang séduit les touristes

Sur l’îlot de Con En, niché au cœur de la rivière Tiên (bras antérieur du Mékong) dans la province d’An Giang, un homme est parvenu à préserver une remarquable collection artistique réalisée à partir de bois flotté.

Depuis plus de vingt ans, Nguyên Van Nghi consacre sa vie à la récupération et à la conservation de ces pièces uniques, transformant ces vestiges oubliés en une destination touristique majeure de la région. Ce qui n’était à l’origine qu’une initiative visant à sécuriser la navigation fluviale est devenu, au fil des décennies, une véritable quête esthétique où chaque tronc repêché raconte une histoire millénaire.

Photo : VNA/CVN

L’aventure a débuté par des plongées destinées à dégager les cours d’eau des débris entravant le passage des bateaux. Mais le regard de Nguyên Van Nghi s’est rapidement porté sur la structure particulière de ces bois appelés "lũa", dont seule la partie centrale, d’une dureté exceptionnelle, résiste aux assauts du temps et de l’eau.

Fasciné par les formes organiques façonnées par la nature - évoquant tour à tour des dragons, des oiseaux ou des silhouettes humaines - le collectionneur a refusé de voir ces pièces finir en charbon de bois. Il a progressivement accumulé des centaines de spécimens, les considérant non comme de simples matériaux inertes, mais comme la mémoire vivante et "l’âme" de la rivière Tiên.

Afin de mettre en valeur ce trésor, Nguyên Van Nghi a transformé un terrain de près de six hectares sur l’îlot Con En en un vaste espace d’exposition à ciel ouvert où le bois flotté dicte sa propre architecture. Sans plans complexes ni conception académique, les structures se sont élevées en suivant les courbes naturelles des troncs : des portails aux ponts, jusqu’à un impressionnant belvédère de 26 mètres de haut offrant une vue panoramique sur les vergers de Cu Lao Giêng.

L’harmonie entre les aménagements humains et la rusticité des matériaux crée une atmosphère intemporelle, donnant aux visiteurs l’impression que ces bois n’ont jamais quitté leur environnement naturel, mais qu’ils ont simplement été réveillés par une main experte.

Le joyau de cet ensemble demeure une œuvre d’une ambition rare : une fresque monumentale de près de 25 m de long, pesant environ 20 tonnes. Pour réaliser ce bas-relief colossal à partir de bois flotté brut, cinq artisans d’élite venus de Hue ont travaillé sans relâche pendant sept ans.

Photo : VNA/CVN

L’œuvre retrace les paysages ruraux du Vietnam, dépeignant avec une précision remarquable les symboles du Nord comme la pagode au Pilier unique et les estampes populaires de Dông Hô, les paysages du Centre, ainsi que les scènes de vie fluviale caractéristiques du Sud. Impressionnante par ses dimensions, elle touche également par sa capacité à transmettre une profonde dimension culturelle et une nostalgie de la patrie.

Aujourd’hui, ce site exceptionnel s’est imposé comme l’un des piliers du tourisme local dans la province d’An Giang, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs venus de tout le pays.

VNA/CVN