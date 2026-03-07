Coup d'envoi du 12e Festival de l'áo dài à Hô Chi Minh-Ville

Le 12 e Festival de l’ áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2026, placé sous le thème "Fils de soie dorée - Tisser des aspirations", a été inauguré vendredi soir 6 mars, donnant le coup d’envoi à un mois de festivités consacré au costume traditionnel emblématique des femmes vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le Service municipal du tourisme et l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec plusieurs partenaires, cet événement s’inscrit dans le cadre de plusieurs commémorations majeures : le cinquantenaire de l’adoption du nom officiel de la ville, Hô Chi Minh-Ville, le 1.986e anniversaire de l’insurrection de Hai Bà Trung (Deux Sœurs Trung), ainsi que la 116e Journée internationale des femmes.

Cette édition propose 17 activités principales tout au long du mois de mars, transformant la métropole en une vaste scène culturelle où l’áo dài s’invite non seulement dans les spectacles artistiques, mais aussi dans la vie communautaire, les espaces urbains et les activités touristiques.

Le festival réunit 37 créateurs venus de tout le pays, qui présentent près de 400 modèles d’áo dài. Environ 600 artistes et mannequins, ainsi que 37 ambassadeurs issus de divers secteurs, participent également à l’événement, offrant un spectacle haut en couleurs célébrant la créativité et la fierté culturelle vietnamienne.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Trân Thi Diêu Thuy, a souligné qu’après douze années d’organisation, ce festival contribue à positionner la mégapole du Sud comme une destination culturelle, créative et ouverte sur le monde.

Elle a souligné que l'ao dai est depuis longtemps étroitement lié à la vie quotidienne et à la culture spirituelle des Vietnamiens. À travers l'histoire, ce costume a continuellement évolué en termes de design, de matériaux et d'esthétique pour s'adapter à chaque étape de son développement, tout en demeurant un symbole précieux de l'identité nationale et de l'élégance vietnamienne.

Le point d’orgue du festival aura lieu dans la matinée du 8 mars, avec un grand spectacle de danses folkloriques et un défilé d’áo dài qui devrait rassembler environ 50.000 participants à travers la ville, dont près de 3.000 sur la rue piétonne Nguyên Huê.

Jusqu’au 31 mars, habitants et visiteurs pourront également découvrir des expositions d’áo dài et des espaces interactifs installés le long de la rue piétonne Nguyên Huê. Une initiative originale, intitulée "Áo dài et Métro", permettra par ailleurs d’explorer plusieurs sites touristiques emblématiques de la ville en empruntant la ligne de métro reliant les stations Bên Thành et Opéra.

VNA/CVN