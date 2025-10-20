Cân Tho

Du four familial aux merveilles sucrées : le rêve accompli d’une passionnée

Passionnée de pâtisserie depuis le lycée, Nguyên Yên Linh, née en 2000 à Ninh Kiêu (Cân Tho), a décidé très tôt de suivre cette voie, déterminée à prouver à ses parents qu’elle pouvait réussir. Aujourd’hui, elle est la propriétaire d’une pâtisserie reconnue pour ses créations à la fois délicates et innovantes. Derrière ses gâteaux parfaits se cache un long parcours de défis, de persévérance et d’amour du métier.

L’amour de Linh pour la pâtisserie est né d’une curiosité mêlée de fascination. En classe de seconde, elle découvre pour la première fois le macaron, célèbre pâtisserie française réputée pour sa finesse et sa difficulté technique. En voyant ces petits gâteaux colorés, Linh rêve d’en confectionner elle-même. Par chance, sa famille venait alors de recevoir un petit four en cadeau, lui permettant de concrétiser son envie.

Mais le macaron n’est pas un gâteau facile à réussir. Après plusieurs essais infructueux, ses parents, inquiets, lui conseillent d’abandonner. Linh refuse. Elle suit alors des cours en ligne, rejoint des groupes de passionnés et expérimente sans relâche diverses recettes.

Ses premiers gâteaux, offerts à ses amis et à ses professeurs, remportent un franc succès. Ces encouragements nourrissent sa motivation et la poussent à poursuivre la pâtisserie de manière sérieuse dès ses 18 ans.

Ne disposant pas des moyens nécessaires pour intégrer une école professionnelle, Linh apprend seule tout en suivant ses études universitaires. À ses débuts, il lui fallait deux à trois jours pour confectionner mille macarons. Aujourd’hui, grâce à son expérience et à un meilleur matériel, elle parvient à en produire autant en une journée, avec une qualité bien plus homogène.

Le gâteau en forme de dragon

Au fil des années, Linh n’a jamais songé à abandonner. Elle a raté des centaines de gâteaux, mais considère chaque échec comme une étape de son apprentissage. L’un de ses souvenirs les plus marquants est le jour où elle a préparé du pain pour sa grand-mère. Celle-ci, peu friande de douceurs, refusait habituellement d’en goûter. Linh met alors au point une recette adaptée aux personnes âgées, plus moelleuse et moins sucrée.

Quand sa grand-mère finit par en redemander, Linh ressent une joie immense. Cette reconnaissance de la part de sa "cliente particulière" devient l’un de ses plus grands bonheurs et la conforte définitivement dans son choix de vie.

Mais Linh ne se contente pas de faire de bons gâteaux : elle y met toute son âme. Parmi ses créations les plus remarquables figure un gâteau en forme de dragon, œuvre à la fois minutieuse et spectaculaire.

Pour réaliser cette pièce, Linh apprend d’abord à dessiner et à modeler à partir d’un mélange de sucre et de blanc d’œuf. Elle consacre plus de 30 heures à sculpter son premier dragon, peaufinant chaque détail - des écailles aux pattes, jusqu’à la queue.

Pour son deuxième dragon, elle travaille trois nuits et une journée entières afin d’améliorer la posture et la finesse de la créature. Malgré la fatigue, elle reste concentrée jusqu’à la fin. Le résultat émerveille sa famille et ses clients, qui voient dans ses gâteaux de véritables œuvres d’art comestibles.

Une jeune pâtissière inspirante

Aujourd’hui, Linh gère sa boutique principalement en ligne et investit dans du matériel professionnel. En parallèle, elle transmet son savoir à de jeunes apprentis partageant la même passion.

De la lycéenne curieuse découvrant le macaron à la propriétaire d’une pâtisserie reconnue, le parcours de Yên Linh est une véritable source d’inspiration. Grâce à sa persévérance, à sa créativité et à son amour profond pour la pâtisserie, elle a su transformer de simples ingrédients en émotions, laissant une empreinte unique dans le cœur de ses clients et des amoureux du goût.

