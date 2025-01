Remise de cinq marins chinois secourus en mer à la partie chinoise

>> Deux marins chinois en détresse secourus en mer à Quan Lan

>> Bà Ria-Vung Tàu remet 11 marins étrangers sauvés aux consulats généraux

Le 30 décembre 2024, le bateau de pêche chinois CM 46799A avait fait naufrage, mettant en péril la vie de ses cinq occupants. Ces derniers avaient été ensuite découverts et secourus par des pêcheurs vietnamiens lorsqu’ils étaient en dérive après l’accident. Ils avaient été ramenés sains et saufs sur la terre ferme. Les autorités vietnamiennes avaient immédiatement pris en charge les rescapés, leur offrant un hébergement, de la nourriture et des soins médicaux, tout en s’assurant que les procédures juridiques étaient menées à bien conformément à la réglementation en vigueur.

VNA/CVN