Vietravel développe ses activités sur le marché indien

>> Vietravel lance son premier voyagiste en Inde

Avant cet événement, Vietravel, l'un des principaux voyagistes au Vietnam spécialisé dans les vols, les services d'hébergement et les circuits aller et retour, a officiellement lancé Viet India Travel Pvt. Ltd en Inde. Le Vietnam est en train de devenir l’une des destinations les plus recherchées par les voyageurs indiens. Cela contribue à l'augmentation d'année en année du nombre de visiteurs indiens au Vietnam, avec 392.000 l'an dernier. Au cours des 10 premiers mois de cette année, le Vietnam en a déjà accueilli 395.000.

