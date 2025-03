Des experts de VIS proposent des pistes pour construire des places financières au Vietnam

Le Vietnam dispose d’un fort potentiel pour devenir un centre financier international dans la région et au-delà. Pour concrétiser ce potentiel, une stratégie claire est nécessaire, reposant sur un environnement commercial transparent, des ressources humaines qualifiées, une infrastructure moderne et des marchés financiers solides.

>> Expert britannique : une approche flexible pour développer des centres financiers au Vietnam

>> Le Vietnam a le potentiel pour bâtir un centre financier international

C’est ce qu’a recommandé la Société intellectuelle vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande (Vietnamese Intellectual Society in the UK & Ireland - VIS), lors d’une rencontre avec le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh dans le cadre de la visite de travail de ce dernier au Royaume-Uni.

Photo : VNA/CVN

Le professeur Dang Viêt Anh, vice-président de la VIS, a proposé des orientations pour le développement de places financières au Vietnam, en mettant l’accent sur la création d’un écosystème financier synchronisé et durable, le choix d’un modèle spécialisé (gestion d’actifs, fintech, finance verte) ou diversifié avec plusieurs services (banque, assurance, marchés de capitaux), ainsi que le développement des ressources humaines…

Les experts de la VIS ont estimé que Hô Chi Minh-Ville réunit des conditions pour devenir une place financière intégrale, tandis que Dà Nang, grâce à sa position géographique, peut se spécialiser dans la finance durable. Ils ont recommandé que les deux villes évitent une concurrence directe. Ils ont également souligné l’importance de critères internationaux tels que l’écologie, le numérique et l’innovation pour bâtir des marques financières reconnues.

Enfin, le professeur Nguyên Xuân Huân, président de la VIS, a affirmé l’engagement de son organisation à contribuer à ce processus à travers des recherches, des formations et la mobilisation de son réseau d’experts.

VNA/CVN