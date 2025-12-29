Faire du Centre national de données le cœur de l’économie et de la société des données

L’achèvement et la mise en service du Centre national de données N°1 constituent une étape essentielle pour l’infrastructure de données du pays et contribueront de manière significative à l’accélération de la transformation numérique nationale dans les prochains mois, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors d’une visite de travail au centre situé dans le parc technologique de Hoà Lac à Hanoï, le 29 décembre.

Photo: VNA/CVN

Comme indiqué lors de l’événement, ce centre - première unité spécialisée relevant directement du ministère de la Police et chargée de la gestion et de la coordination des données au niveau de l’État - a été officiellement lancé le 25 février et inauguré le 18 août. Il se positionne comme une infrastructure centrale et essentielle, véritable "cerveau" et "cœur" du processus national de transformation numérique.

En matière de création et d'intégration des données nationales, le centre a consolidé de manière synchrone un volume important de données dans un référentiel intégré, comprenant 157 millions d'ensembles de données provenant de 16 bases de données nationales et sectorielles.

Il a coordonné avec le Bureau du gouvernement la restructuration des procédures de 82 groupes de services administratifs. Il a également déployé un système de sécurité physique moderne à dix niveaux et un système de surveillance de la cybersécurité fonctionnant 24h/24 et 7j/7 (SOC/SIEM) afin de garantir la souveraineté nationale des données numériques. Par ailleurs, un centre d'innovation pour l'exploitation des données et la recherche sur les plateformes stratégiques a été inauguré, en vue du lancement, dès 2026, d'initiatives telles que la plateforme nationale d'échange de données, la technologie blockchain et un assistant virtuel national.

S'adressant aux participants, le secrétaire général du Parti a souligné que, pour atteindre les deux objectifs de développement du centenaire du pays, il est impératif d'accélérer le rythme, de réaliser des avancées majeures et de poursuivre un développement durable, fondé principalement sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

"Dans ce nouveau modèle de développement, les données sont devenues une ressource stratégique et un atout d'une importance capitale pour la capacité de gouvernance nationale, la compétitivité de l'économie et la qualité de vie des citoyens", a-t-il souligné.

Il a également insisté sur le fait que la mise en place d'infrastructures, la collecte et le stockage des données ne sont que des conditions nécessaires. Plus important encore, les données doivent être utilisées, analysées et transformées en valeur ajoutée - en connaissances, en décisions politiques éclairées et en produits et services concrets apportant des avantages pratiques à la société et aux citoyens.

Le chef du Parti a également pointé du doigt trois difficultés majeures à surmonter : la qualité des données reste insuffisante ; un écosystème d'innovation fondé sur les données n'a pas encore été développé de manière globale ; et l'autonomie dans les technologies clés ainsi que la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées demeurent limitées.

S'appuyant sur les résultats obtenus avec ce centre, il a appelé à la poursuite de la mise en œuvre des projets suivants, comme prévu, afin de compléter le réseau national d'infrastructures de données fiables.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance nationale de cette tâche, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré qu'il s'agissait d'une responsabilité partagée par l'ensemble du système politique, et non par une seule agence ou force. Le ministère de la Police a été chargé de la gestion étatique des données et d'assister le gouvernement dans la gestion et l'exploitation du centre.

Il a ordonné la création d'une base de données nationale intégrée au premier trimestre 2026, reliant les référentiels de données pertinents. Parallèlement à la création de données, il est impératif d'accélérer les efforts pour les exploiter et en tirer profit. Il a également insisté sur la nécessité de garantir la mise en œuvre de 100 % des services publics entièrement en ligne éligibles, afin d'optimiser le confort des citoyens et des entreprises.

De plus, la plateforme nationale d'échange de données doit être mise en service d'urgence au deuxième trimestre de l'année prochaine. Dans l'intervalle, la priorité doit être accordée à la maîtrise des technologies clés et stratégiques, notamment le cloud computing, l'intelligence artificielle, la blockchain et les plateformes de données partagées, afin de renforcer progressivement l'autonomie technologique, de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et de préserver la souveraineté numérique nationale.

Le dirigeant a également souligné que la sécurité des données devait être garantie au plus haut niveau. Il a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux facteurs humains, avec des mécanismes et des politiques spécifiques pour attirer et fidéliser un personnel hautement qualifié, notamment pour les postes opérationnels clés tels que les ingénieurs et architectes en chef.

Le secrétaire général Tô Lâm a également plaidé pour une coopération et une collaboration internationales renforcées avec les grandes entreprises afin de faciliter le transfert des technologies essentielles et l'élaboration de plans de formation complets pour le personnel.

VNA/CVN