Des plans d’urgence pour garantir la sécurité des citoyens vietnamiens en Israël et en Iran

Face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a activement coordonné avec les organes compétents dans le pays et les ambassades du Vietnam en Israël, en Iran et dans les régions voisines pour suivre de près la situation, mettre en œuvre les plans d'urgence et assurer la sécurité des citoyens vietnamiens ainsi que des missions diplomatiques.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministère des Affaires étrangères continue de suivre de près la situation, de diriger les représentations du Vietnam dans les zones concernées et de coordonner avec les autorités locales, les missions diplomatiques et les organisations internationales pour mettre en œuvre les opérations d'évacuation des zones de guerre et des zones dangereuses.

Au 22 juin 2025, 18 citoyens vietnamiens en Iran ont été transférés vers un pays tiers puis rapatriés, grâce à la coopération entre les ambassades du Vietnam en Iran et en Russie. L'ambassade en Israël, en coopération avec l'ambassade en Égypte, a aidé 33 citoyens à sortir d'Israël et à retourner au pays.

Les missions diplomatiques vietnamiennes continuent de conseiller les ressortissants restants à se déplacer vers des zones sûres ou un pays tiers pour rentrer au Vietnam, tout en maintenant une communication étroite pour coordonner les plans d'assistance adaptés.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux agences de représentations du Vietnam en Israël et en Iran de suivre de près la situation sur le terrain et de maintenir un contact étroit avec les citoyens vietnamiens. Il est également recommandé aux ressortissants de garder leur calme, faire preuve de vigilance, respecter strictement les consignes de sécurité des autorités locales et suivre régulièrement les alertes du ministère et des ambassades du Vietnam en Iran et en Israël.

En cas de besoin, les citoyens vietnamiens peuvent contacter les lignes d'assistance consulaire de l'ambassade du Vietnam en Israël : +97 25 55 02 56 16/+97 25 27 27 42 48, de l'ambassade du Vietnam en Iran : +98 93 39 65 82 52/+98 99 12 05 75 70 ou du centre d'appel sur la protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères : +849 81 84 84 84.

VNA/CVN