Faire avancer les relations sino-vietnamiennes vers plus de résultats: médias chinois

Des médias chinois tels que l’agence de presse Xinhua, la Télévision centrale de Chine (CCTV), le Quotidien du Peuple et le Global Times ont couvert la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, qui s’est tenue le 31 août à Tianjin dans le cadre du Sommet 2025 de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Des médias chinois ont rapporté que lors de cette rencontre, le secrétaire général et président Xi Jinping a souligné, lors de sa visite d’État au Vietnam en avril, que les deux parties étaient parvenues à d’importantes convergences de vues sur la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique dans le nouveau contexte.

Le dirigeant chinois a souligné la nécessité pour leurs ministères, secteurs et localités d’accélérer la mise en œuvre et de promouvoir le Partenariat de coopération stratégique global Chine-Vietnam afin d’obtenir des résultats plus substantiels.

À cette occasion, le dirigeant chinois a félicité le Vietnam pour le 80e anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam et a affirmé que la Chine soutenait l’organisation réussie du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Il a également exprimé son souhait d’intensifier le partage d’expériences en matière de gouvernance d’État, de maintenir des échanges de haut niveau et de promouvoir la coopération stratégique entre les deux pays.

Les médias ont également mis en avant les propositions du secrétaire général et président Xi Jinping visant à promouvoir la collaboration dans des domaines tels que la connectivité, l’économie numérique, l’intelligence artificielle (IA) et le partage d’expériences en matière de création de zones franches et de zones économiques spéciales, contribuant ainsi à la modernisation de chaque pays.

Il a ajouté que les deux parties devraient continuer d’organiser avec succès les activités marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques Chine-Vietnam et le programme d’études et d’échanges «Voyage rouge» en Chine pour la jeunesse vietnamienne, ainsi que de lancer davantage de projets à vocation publique, ont rapporté les médias.

