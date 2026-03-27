Mondial-2026 : l'Italie franchit un premier obstacle, le Kosovo aussi

L'Italie, privée de Coupes du monde en 2018 et 2022, a battu l'Irlande du Nord 2 à 0 jeudi 26 mars à Bergame en demi-finale des barrages et ira chercher mardi en Bosnie l'un des quatre derniers billets promis aux nations européennes pour le Mondial-2026 (11 juin-19 juillet).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Kosovo et la Turquie, la Suède et la Pologne, puis la République tchèque et le Danemark se disputeront, mardi également, les trois autres tickets pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Bosnie - Italie

La Nazionale qui s'est imposée grâce à Sandro Tonali (56e) et Moise Kean (80e), n'a plus participé à un Mondial depuis 2014, une disette inédite dans l'histoire d'une sélection quatre fois championne du monde (1934, 1938, 1982, 2006).

Elle jouera sa qualification pour l'Amérique en Bosnie, victorieuse du Pays de Galles aux tirs au but (1-1 ; 4 t.a.b à 2) jeudi 26 mars à Cardiff.

Dans le temps réglementaire de cette demi-finale de barrage européen, les Gallois ont ouvert le score par Daniel James (51e) avant que les Bosniens n'égalisent par leur capitaine Edin Dzeko (86e).

Kosovo - Turquie

Au terme d'un match fou, le Kosovo est allé battre la Slovaquie 4-3 jeudi soir 26 mars à Bratislava pour s'offrir une finale de barrage face à la Turquie, qui a écarté de la Roumanie (1-0) un peu plus tôt.

Menés 2-1 à la mi-temps, les Kosovars ont renversé le match au retour des vestiaires, grâce à une tête de Fisnik Asllani (2-2, 47e), puis un coup franc direct de Florent Muslija (3-2, 60e), avant que Kreshnik Hajrizi ne mette fin aux espoirs slovaques d'une frappe surpuissante (4-2, 72e). La réaction de David Strelec (4-3, 90+4e) n'a pas changé l'issue du match.

Le Kosovo jouera sa première qualification pour un Mondial à domicile face à la Turquie, qui tentera elle de retrouver une compétition qu'elle manque depuis l'édition 2002 terminée à la 3e place.

Photo : AFP/VNA/CVN

En début de soirée, les Turcs se sont fait peur mais ont réussi à conserver l'avantage acquis grâce à un but du latéral Ferdi Kadioglu (53e), servi parfaitement par le milieu de terrain du Real Madrid Arda Güler.

Suède - Pologne

La Suède et la Pologne, vainqueurs respectivement de l'Ukraine (3-1) et de l'Albanie (2-1) jeudi 26 mars se sont également offert une finale de barrage qu'elles disputeront mardi à Stockholm.

Dans un match délocalisé à Valence (Espagne) en raison de la tension en Ukraine, la Suède, portée par un triplé de son attaquant vedette Viktor Gyökeres, n'a laissé aucune chance aux Ukrainiens.

L'avant-centre des Gunners a lancé la rencontre dès la sixième minute, fait le break peu après la reprise (51e), avant de tuer tout suspense sur pénalty (73e). Matvei Ponomarenko a sauvé l'honneur en toute fin de match, mais la cause était entendue (90e).

Dans l'autre demi-finale de la voie B, la Pologne, mal embarquée à domicile à Varsovie sur un but d'Arber Hoxha pour l'Albanie peu avant la mi-temps (42e), a tout renversé au retour des vestiaires : d'abord grâce à un but de son capitaine Robert Lewandowski (1-1, 63e), puis par Piotr Zielinski qui a mis fin aux illusions albanaises (2-1, 73e).

République tchèque - Danemark

Le dernier ticket de la zone Europe se disputera en République tchèque, victorieuse de l'Irlande aux tirs au but (2-2 ; 4 t.a.b à 3), qui recevra le Danemark facile vainqueur 4-0 de la Macédoine du Nord.

AFP/VNA/CVN