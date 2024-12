Une chanson francophone dépasse pour la première fois le milliard d'écoutes sur Spotify

"Ça a quelque chose de vertigineux", a commenté mercredi 11 décembre l'auteur-compositeur canadien Patrick Watson sur Facebook. "C’est un chiffre énorme, presque impossible à appréhender".

"J'ai grandi à Montréal et suis extrêmement fier qu'une chanson française ait franchi la barrière de la langue", a poursuivi Patrick Watson. L'artiste québécois se classe ainsi devant d'autre artistes francophones à l'influence mondiale, comme le Belge Stromae ou la Franco-Malienne Aya Nakamura.

Patrick Watson, représenté par le label indépendant montréalais Secret City Records, a composé cette chanson il y a près de 15 ans, pour le film "Mères et Filles" avec Catherine Deneuve sorti en 2009.

La chanson piano-voix a connu un regain d'intérêt en 2019 sur YouTube dans une vidéo associant la mélodie à des images d'archives.

L'hymne mélancolique a ensuite été utilisé pour accompagner des scènes de la vie quotidienne dans des dizaines de milliers de vidéo sur TikTok lors de la pandémie de Covid-19, les utilisateurs ajoutant du mélodrame à des bribes de leur vie de tous les jours.

Des célébrités comme Justin Bieber ont également contribué à rendre la chanson populaire auprès d'un large public.

"La chanson pop moderne est aujourd'hui la bande-son des films personnels des gens", avait déclaré Watson en 2022 au quotidien canadien Globe and Mail, en parlant de sa popularité virale.

"Le tube moderne est la chanson qui rend votre vie quotidienne plus intéressante et romantique" sur les réseaux sociaux, avait-il ajouté.

"Je te laisserai des mots" était la chanson francophone la plus écoutée à travers le monde sur Spotify au cours des douze derniers mois, avait annoncé la plateforme en septembre, surpassant des titres comme "Alors on danse" de Stromae.

La musique de Patrick Watson a été utilisée dans les populaires séries américaines "Grey's Anatomy" et "The Walking Dead", et lui et son groupe éponyme ont remporté le prestigieux prix canadien de la musique Polaris en 2007.

