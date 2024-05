Voyage mystérieux de Daniel Juventus : de Stonehenge à Londres

Photo : CTV/CVN

La publication à l’étranger, en particulier sur un marché littéraire exigeant comme celui du Royaume-Uni, est un grand défi qui n’entrave pas les efforts de Vo Quang Thinh dont l’ambition est de faire connaître son œuvre Daniel Juventus et Stonehenge, la porte magique au public international.

L’ouvrage tourne autour de la vie de Daniel Juventus, un garçon de 13 ans souffrant d’une petite anomalie à la main, victime de moqueries et d’intimidations de la part de ses camarades de classe. Son enfance solitaire est d’autant plus traumatique que le petit n’a jamais rencontré ses parents, ce qui laisse un grand vide dans son cœur. Sa seule famille est son grand-père, le vieil Anles. Lorsque Daniel commence à faire des rêves étranges, le vieil Anles lui révèle la vérité sur la disparition de ses parents.

Dans un rêve, le garçon se voit confier une clé, Ankh, qui lui confère des pouvoirs, en tant qu’élu destiné à libérer l’âme d’E.V, Souverain du Royaume de la lumière, emprisonné par le Seigneur des Ténèbres, Dzărum.

Une nuit, une femme étrange apparaît dans sa chambre et le conduit vers un monde parallèle au monde réel. Daniel entame sa mission pour sauver ses parents et l’âme l’E.V. sans savoir que des forces obscures cherchent à l’en empêcher et que le chemin sera parsemé d’embûches.

Ces forces traquent la clé Ankh car celle-ci ouvre la porte de l’enfer. Daniel doit protéger le monde des machinations de ces forces obscures invisibles et

les paralyser pour les empêcher de prendre le contrôle des forces du bien.

Chemin vers l’Angleterre

Daniel Juventus et Stonehenge, la porte magique est le premier recueil d’une série de romans fantastiques de Vo Quang Thinh, publié en 2018 par l’éditeur Winbooks et la Maison d’édition Van hoc (Littérature).

Avec le désir de s’intégrer pleinement dans la littérature contemporaine, l’auteur a parcouru un long chemin pour présenter son livre aux lecteurs britanniques et internationaux. Après avoir terminé son œuvre en vietnamien, il a passé plusieurs années à chercher un traducteur en anglais. La traduction actuelle a été réalisée par Nguyên Thanh Xuân et a été révisée par des rédacteurs professionnels britanniques.

À l’image de J. K. Rowling, l’auteur de Harry Potter, la série des romans fantastiques mondialement célèbres, Vo Quang Thinh a également eu du mal à trouver une maison d’édition pour son œuvre. Fin 2019, il a reçu la réponse d’un éditeur à Londres qui s’est montré enthousiaste après avoir lu Daniel Juventus et Stonehenge, la porte magique, déclarant : "Nous reconnaissons que vous êtes un bon écrivain et votre livre est vraiment réussi".

Ce début prometteur a été interrompu par la pandémie de COVID-19 qui a plongé ladite maison d’édition dans des difficultés économiques, demandant alors à Quang Thinh de patienter un an, malheureusement sans résultat. Mais l’auteur n’a pas abandonné et a poursuivi sa quête pour trouver un autre éditeur.

En 2023, les Éditions Olympia, grande maison d’édition londonienne, ont adoré l’œuvre. Le consentement entre deux parties a été créé. Après un an de travail ardu avec le personnel de production, l’équipe a achevé toutes les étapes de conception de la couverture et d’impression.

Le 28 mars 2024 devient une date inoubliable pour l’auteur, celle de la parution officielle de la version anglophone de son livre Daniel Juventus and the Stonehenge, Gate of Magic, sous le pseudonyme J. A. Thinky. Le livre est actuellement distribué largement dans la plupart des librairies du Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à Singapour et à Taïwan (Chine).

Passionné de littérature fantastique et désireux d’explorer les merveilles du monde, l’auteur a consacré beaucoup de temps à mettre son imagination au service de l’écriture de ce premier livre sur le jeune Daniel Juventus, qui part à la découverte des mystères de Stonehenge. Daniel Juventus ne se contente pas d’une simple histoire fantastique mais renferme aussi des leçons de vie significatives sur les valeurs humaines et ceux qui semblent être oubliés dans le tourbillon tumultueux du monde moderne.

Selon les experts, certains auteurs, notamment des jeunes, cherchent depuis quelques temps à faire parvenir des livres vietnamiens sur le marché étranger avec pour volonté de présenter la culture, l’image du pays. Cependant, ce n’est pas un voyage facile. Ainsi, face aux défis multiples et à la compétitivité du marché international, en plus d’un contenu initial de qualité, les romanciers vietnamiens doivent être professionnels dans la traduction, faire preuve d’une grande persévérance et d’une capacité à s’adapter aux exigences culturelles et éditoriales étrangères.

Il est impératif d’établir des passerelles solides entre les cultures pour permettre à la littérature du pays de traverser les frontières et de toucher les cœurs du public international.

My Anh - VNN/CVN