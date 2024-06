Exposition de chefs-d'œuvre de Van Gogh et de Claude Monet à Hô Chi Minh-Ville

Photo : Art Lighting Experience/CVN

Ce sera la première fois que de célèbres œuvres et la vie de deux peintres impressionnistes européens seront présentées au public vietnamien sous une nouvelle forme. Les visiteurs auront l'occasion de voire 100 peintures du peintre français Claude Monet, outre des œuvres de Vincent Van Gogh. Ils pourront participer à un voyage sensoriel coloré, inspiré des histoires poétiques cachées derrière chaque œuvre.

Selon les organisateurs que sont la Compagnie Jazzy Paradise, la Compagnie First Interactive Technology et Gigamall Vietnam... l'exposition recréera de manière vivante les œuvres célèbres des deux géniaux peintres grâce aux technologies les plus modernes au monde en matière de projection, de cartographie interactive et 3D.

C'est une exposition suivant une autre organisée avec succès en décembre 2023 au succès de l'exposition Van Gogh Art Lighting Experience au Vietnam tenue en décembre 2023, attirant des centaines de milliers de visiteurs.

VNA/CVN