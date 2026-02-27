Exportations de langoustes vers la Chine : un record historique en 2025

L'année 2025 a marqué une percée spectaculaire pour la langouste vietnamienne sur le marché chinois. Selon les données de la Douane du Vietnam, la valeur totale des exportations de crevettes et de langoustes vers la Chine et Hong Kong (Chine) a atteint 1,3 milliard de dollars, soit une progression impressionnante de 55% par rapport à 2024.

Dans cette structure, le langouste vert s’est imposé comme la véritable "locomotive" avec un chiffre d’affaires de 840 millions de dollars, bondissant de 131% sur un an. Cette dynamique s’est confirmée au début de l'année 2026, les exportations de janvier ayant atteint environ 100,2 millions de dollars, en hausse de 6% par rapport à la même période en 2025. Ces chiffres témoignent de la solidité de l'offre vietnamienne malgré une concurrence internationale de plus en plus vive.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), l’avantage concurrentiel du Vietnam en 2025 a reposé sur des délais de livraison courts et une qualité de produits frais constante. Alors que le Canada subissait des barrières tarifaires et que l'Australie amorçait son retour, les importateurs chinois ont privilégié la source vietnamienne pour optimiser les coûts et la logistique.

Toutefois, l'année 2026 s'annonce comme une période de défis accrus. Dès mars 2026, la levée potentielle de la taxe de 25% sur la langouste canadienne pourrait bouleverser la donne, notamment dans les segments de la restauration haut de gamme et des cadeaux. Parallèlement, le renforcement de la présence australienne obligera les entreprises vietnamiennes à une plus grande rigueur.

Face à des consommateurs chinois de plus en plus exigeants, 2026 sera l'année du "test de résilience". Pour maintenir leurs parts de marché, les exportateurs nationaux doivent impérativement standardiser leurs processus, optimiser la logistique des produits vivants et renforcer les connexions directes avec les réseaux de distribution modernes. La capacité à garantir une qualité irréprochable et une rapidité de livraison sera le facteur décisif pour contrer le retour en force des rivaux internationaux.

Texte et photo : Truong Giang/CVN