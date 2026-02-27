Quang Ninh concentre ses efforts pour lutter contre la pêche INN

En 2026, Quang Ninh continue de mettre en œuvre, de manière globale et cohérente, des solutions pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi à aider le pays à lever rapidement l'avertissement "carte jaune" de la Commission européenne (CE).

Photo : QMG/CVN

Jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, la province comptait 4.127 navires de pêche de 6 mètres ou plus enregistrés, avec des informations mises à jour intégralement sur le système Vnfishbase. 100% des navires répondant aux conditions ont obtenu des permis de pêche conformément aux réglementations. Le système de données sur les navires de pêche a été normalisé et mis à jour de manière précise, rigoureuse et en temps réel, permettant une gestion cohérente dans toute la province et créant une base pour la traçabilité et le suivi de la production halieutique.

Le contrôle des navires de pêche non conformes et des navires perdant la connexion avec le système de surveillance du trajet (VMS) est strictement appliqué par les autorités et les autorités locales. Les violations des navires sont systématiquement enregistrées et des avertissements sont lancés. Ces navires feront l’objet d’une gestion rigoureuse par les autorités locales.

En outre, l'enregistrement des navires non conformes est annulé. D’autre part, les activités de patrouille et de contrôle en mer sont renforcées, permettant ainsi la détection et la gestion rapides des infractions.

Il convient de noter que l'extension du système de traçabilité des produits halieutiques (eCDT) se poursuit, avec 2.489 navires de pêche participants (soit plus de 60%), contrôlant plus de 7.200 entrées et sorties des ports. Il s'agit d'une avancée importante dans la transparence des activités de pêche et de consommation, renforçant la capacité de traçabilité des produits de la mer pour répondre aux exigences strictes des marchés internationaux.

L’accent mis sur des actions décisives

Photo : VNA/CVN

Sur la base des résultats obtenus, le 3 février 2026, le Comité populaire de la province a émis le Plan N°43/KH-UBND pour mettre en œuvre des solutions visant à lutter contre la pêche INN, tout en protégeant les ressources marines, en transformant la pêche vers un modèle durable et en favorisant l'intégration internationale.

"Autrefois, la province s'est concentrée sur la normalisation et le renforcement de la gestion. En 2026, Quang Ninh mettra l’accent sur des actions décisives, sans laisser place à des violations", a déclaré Nguyên Van Công, vice-président du Comité populaire provincial. Quang Ninh continue de considérer la lutte contre la pêche INN comme une mission centrale et continue.

Selon ce plan, 100% des navires de pêche de 6 mètres ou plus seront recensés et entièrement gérés. L'enregistrement, l'inspection, la délivrance de permis et l’immatriculation des navires seront également réalisés conformément aux règlements. De plus, 100% des données des navires seront mises à jour de manière précise sur Vnfishbase. En particulier, la province s'engage fermement à empêcher les navires locaux de violer les eaux étrangères. D’autre part, un contrôle strict sera exercé sur les groupes de navires à haut risque.

Parallèlement, la politique de soutien à l'installation et au remplacement des équipements VMS sera finalisée et mise en œuvre de manière cohérente après approbation, garantissant que tous les navires de pêche éligibles seront surveillés en continu, sans "zone blanche" dans la gestion. L'accent sera mis sur l'application des technologies et l'exploitation des données d'identification électronique (VNeID) pour la gestion des navires. La traçabilité sera également l’une des percées de l'année 2026.

La province de Quang Ninh a également délégué aux Comités populaires des communes la gestion des navires de moins de 12 mètres, des navires au service de l’aquaculture, de la préservation marine et de la gestion communautaire.

Pour restructurer la pêche de manière durable, Quang Ninh adoptera et mettra en œuvre des politiques de soutien à la conversion des activités de pêche afin de réduire la pression sur la pêche côtière. Elle procédera également à une réorganisation de la flotte de pêche en réduisant les navires de pêche côtière et en améliorant l'efficacité de la pêche en adéquation avec les ressources disponibles. Cette année, Quang Ninh a également fixé comme objectif de finaliser le projet de création de la zone de conservation marine de la baie de Ha Long et de Bai Tu Long.

Vân Anh/CVN