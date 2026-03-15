Politique

Des électeurs âgés de Hô Chi Minh-Ville tiennent à voter

Dans la matinée du 15 mars, dans de nombreux bureaux de vote à Hô Chi Minh-Ville, des électeurs âgés, des personnes handicapées et d’autres citoyens ont surmonté leurs difficultés de santé pour se rendre directement aux urnes et exercer leurs droits et devoirs civiques.

>> Participation élevée dès les premières heures du scrutin

>> Les électeurs de la zone spéciale de Truong Sa participent au scrutin national

>> Le président de l'Assemblée nationale vote à Hô Chi Minh-Ville

Dès les premières heures de la matinée, au bureau de vote n°5 du quartier de Tân Binh, l’image d’électeurs aux "cheveux blanchis par l’âge", se déplaçant avec difficulté mais déterminés à voter, a profondément marqué les personnes présentes.

Le cas le plus émouvant est celui de Kim Thanh Hop, âgée de 86 ans, résidant dans le quartier 14. Bien que sa santé soit affaiblie après un accident vasculaire cérébral et qu’elle doive se déplacer en fauteuil roulant, elle a insisté pour que ses enfants et petits-enfants l’emmènent au bureau de vote. Grâce à l’aide attentionnée de sa famille et des membres de la commission électorale, elle a pu accomplir son vote et exercer pleinement son droit de citoyenne.

Dans le même esprit, Hoàng Minh Tin (né en 1942), qui utilise également un fauteuil roulant pour se déplacer, s’est présenté très tôt au bureau de vote. Il a confié que se rendre personnellement aux urnes n’est pas seulement un droit, mais aussi une responsabilité de chaque citoyen envers sa localité et son pays.

Par ailleurs, au bureau de vote n°2 du quartier de Xuân Hoa, des policiers et des jeunes volontaires ont aidé Mai Thi Linh (née en 1939) à rejoindre la zone de vote. À l’âge de 86 ans, malgré ses difficultés de déplacement, elle a tenu à déposer elle-même son bulletin afin de choisir le représentant le plus digne pour le nouveau mandat.

S’adressant aux journalistes, Mai Thi Linh a déclaré : "Même si mes jambes sont faibles, mon esprit reste clair. Je veux choisir moi-même des représentants compétents et dévoués, capables d’écouter la voix du peuple et de contribuer concrètement au développement de la localité".

Dans le quartier de Minh Phung, l’image de la Mère héroïne Nguyên Thi Hông, âgée de 91 ans, se rendant elle-même au bureau de vote pour exercer son droit civique est également devenue une source d’encouragement moral, diffusant un sentiment de fierté et de responsabilité parmi les générations d’électeurs de la localité.

Texte et photos : Minh Thu/CVN