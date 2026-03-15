Élections législatives et locales

Au 15 mars à 22h00, le taux de participation des électeurs atteint 99,64%

La vice-présidente de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale et cheffe adjointe du Bureau permanent du Conseil électoral national, Ta Thi Yên, a indiqué que, jusqu’à 22h10 le 15 mars, le taux de participation des électeurs au vote à l’échelle nationale a atteint 99,64%.

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Photo : VNA/CVN

Auparavant, le ministère de l’Intérieur avait annoncé que, selon les données actualisées du Bureau du Conseil électoral national, à 20h00 le 15 mars, 76.043.527 électeurs à travers le pays avaient participé à l’élection des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, soit 99,38% du nombre total d’électeurs.

La province de Lào Cai est la première localité à avoir achevé le scrutin (à 17h45) et, avec la ville de Huê, figure parmi les deux localités sur 34 ayant enregistré un taux de participation de 100%. Lào Cai compte notamment 173 électeurs âgés de 100 ans et plus (31 hommes et 142 femmes). L’électeur le plus âgé est Giàng Nu Sua, âgé de 114 ans.

La plupart des localités ont enregistré un taux de participation supérieur à 99%, notamment : Hà Tinh 99,99% ; Lai Châu 99,97% ; Tuyên Quang 99,96 ; Diên Biên 99,91% ; Lang Son 99,82% ; Thai Nguyên 99,82% ; Cà Mau 99,81% ; Vinh Long 99,67% ; Cân Tho 99,35% ; Nghê An 99,34% ; Dà Nang 99,92% ; Tây Ninh 99,04% ; Gia Lai 99,02% ; Quang Ngai 99,01%. À l’échelle nationale, aucune circonscription électorale n’a enregistré un taux de participation inférieur à 50%.

Une évaluation préliminaire de l’avancement du scrutin à l’échelle nationale montre que la plupart des provinces de la région montagneuse du Nord ont achevé le vote très tôt, avec un taux de participation particulièrement élevé, telles que Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Diên Bêen, Lang Son et Thai Nguyên. Bien que ces localités ne comptent pas un grand nombre d’électeurs (environ un million d’électeurs), elles se situent toutes dans des zones à relief difficile. Pour les provinces et villes ayant un nombre important d’électeurs (plus de trois millions), généralement plus sujettes à des fluctuations, le fait d’atteindre un taux de participation supérieur à 99 % témoigne des efforts considérables des organisations chargées de l’organisation des élections dans ces localités.

À l’heure de la clôture du scrutin, les bureaux de vote dans tout le pays ont maintenu une situation stable, sérieuse et ordonnée, respectant strictement les dispositions légales relatives aux élections. L’opinion générale de la population est marquée par la confiance, l’adhésion et le soutien à l’élection, ainsi qu’une conscience profonde de la valeur du vote.

Les organes de presse nationaux et internationaux continuent de suivre de près et d’actualiser l’évolution du scrutin. Les informations portent principalement sur le déroulement concret des élections dans les provinces, les villes et les bureaux de vote, tout en mettant l’accent sur l’exercice du droit de vote par les dirigeants du Parti et de l’État, les forces armées, les électeurs âgés, les jeunes votant pour la première fois, les minorités ethniques, les dignitaires religieux ainsi que les électeurs dans les zones frontalières, insulaires, montagneuses et les régions en difficulté.

À 19h00, 6.402 articles et dépêches relatifs aux élections avaient été publiés dans les journaux, revues, portails d’information et sites spécialisés nationaux.

La situation en matière de sécurité politique ainsi que d’ordre et de sécurité sociale est restée stable, sans incident complexe ni situation inhabituelle signalée.

VNA/CVN