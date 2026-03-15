Vietnam - Chine : échange stratégique entre les ministres des Affaires étrangères

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et son homologue chinois Wang Yi ont tenu le 15 mars à Hanoï un échange stratégique, à l’occasion de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale et de la première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam - Chine.

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Photo : VNA/CVN

Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères un échange stratégique avec son homologue chinois Wang Yi, à l’occasion de la tenue par les deux pays de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale et de la première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam - Chine.

Le ministre Lê Hoài Trung a chaleureusement souhaité la nouvelle visite de Wang Yi au Vietnam. Il a hautement apprécié l’organisation d’un échange stratégique entre les deux ministres des Affaires étrangères au moment même de la 17ᵉ session du Comité directeur de la coopération bilatérale et de la première réunion du Dialogue stratégique au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique Vietnam - Chine. Selon lui, cela témoigne du haut niveau de confiance politique, du lien stratégique étroit et d’une coopération globale et substantielle entre les deux pays.

Félicitant les réalisations socio-économiques de la Chine ces derniers temps, le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam a confiance dans le développement vigoureux de la Chine et soutient ce pays afin qu’il apporte des contributions encore plus importantes à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considèrent toujours la consolidation et le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier ordre dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam.

Pour sa part, le ministre chinois Wang Yi s’est déclaré heureux de revenir au Vietnam et a félicité le pays pour le succès de l’organisation du 14ᵉ Congrès du Parti. Il a affirmé que la Chine soutient toujours le Comité central du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, dans la conduite du pays afin de continuer à obtenir de nouveaux acquis encore plus importants. Il s’est également déclaré prêt à renforcer la confiance stratégique avec le Vietnam et à avancer ensemble pour apporter des bénéfices concrets aux peuples des deux pays.

S’accordant à constater les progrès très positifs et globaux des relations Vietnam - Chine ces derniers temps, les deux ministres ont estimé que les organes diplomatiques des deux pays doivent suivre de près les perceptions communes de haut niveau, poursuivre une coordination étroite et mettre en œuvre efficacement l’approfondissement du Partenariat de coopération stratégique global, tout en promouvant la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine à portée stratégique, conformément à l’orientation des "six davantage".

Les deux parties ont également souligné la nécessité de bien préparer les activités d’échanges et de contacts de haut niveau ainsi qu’à tous les niveaux, et d’accompagner les ministères, secteurs et localités afin de créer de nouvelles percées dans la coopération substantielle, contribuant à porter les relations entre les deux Partis et les deux pays à un niveau supérieur.

Photo : VNA/CVN

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a proposé que les deux parties améliorent la qualité et l’efficacité de la coopération substantielle dans différents domaines, promeuvent un commerce équilibré et durable et élargissent au maximum les importations de marchandises, en particulier les produits agricoles du Vietnam. Il a également suggéré d’accélérer la connectivité stratégique, de renforcer les investissements de qualité et de promouvoir le transfert de technologies dans la coopération industrielle, tout en coordonnant étroitement les efforts pour garantir la sécurité énergétique.

Il a par ailleurs proposé d’augmenter le nombre de bourses d’études accordées au Vietnam, notamment dans des domaines tels que les sciences fondamentales et les hautes technologies.

Lê Hoài Trung a également suggéré d’encourager davantage la coopération substantielle entre les localités, de renforcer la coopération touristique afin d’augmenter le nombre de visiteurs entre les deux pays et d’intensifier encore la coopération culturelle bilatérale.

Appréciant les propositions de coopération du ministre Lê Hoài Trung, le ministre Wang Yi a souligné que la Chine est prête à coordonner étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau. Il a également proposé que les deux parties renforcent la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement.

La Chine est prête à encourager les grandes entreprises disposant de capacités solides à élargir leurs investissements au Vietnam, à accorder davantage de bourses d’études bilatérales et multilatérales aux étudiants vietnamiens et à promouvoir encore davantage les échanges culturels, éducatifs et touristiques.

Les deux parties ont également échangé de manière sincère et franche sur la question maritime ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

VNA/CVN