Mondiaux d'athlé en salle

Hodgkinson supersonique sur 800 m, "Super Sunday" pour les Britanniques

Les Britanniques ont été les reines de l'ultime soirée des Mondiaux d'athlétisme en salle à Torun (Pologne) dimanche 22 mars. Keely Hodgkinson, impériale sur 800 m, a décroché son premier or mondial tandis que Georgia Hunter Bell (1.500 m) et Molly Caudery (perche) ont également été titrées.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Britanniques avaient déjà leur "Super Saturday" depuis le 4 août 2012, quand en l'espace de 44 minutes aux JO de Londres, Mo Farah (10.000 m), Jessica Ennis-Hill (heptathlon) et Greg Rutherford (longueur) avaient tour à tour remporté l'or olympique à domicile. Ils auront désormais un "Super Sunday" après les titres mondiaux dimanche 22 mars de Keely Hodgkinson, Georgia Hunter Bell et Molly Caudery.

La folle soirée des Anglaises a débuté avec le titre de Georgia Bell sur 1.500 m. La Britannique de 32 ans, vice-championne du monde sur 800 m à Tokyo en 2025, a maîtrisé sa course pour s'imposer en 3 min 58 sec 53/100 juste devant la vice-championne olympique, l'Australienne Jessica Hull (3:59.45).

Pas le temps de reprendre ses esprits qu'un autre "Union Jack" était brandi sur la piste de l'arène de Torun. A la perche, Molly Caudery venait de s'imposer en étant la seule à franchir 4,85 m. De quoi mettre fin à deux années de galère pour celle qui ne s'était pas qualifiée pour la finale des JO-2024 à Paris et s'était blessée à l'échauffement lors des Mondiaux-2025 à Tokyo.

Quelques minutes plus tard, au tour de Keely Hodgkinson, partenaire d'entraînement de Hunter Bell, d'entrer en piste. L'athlète de Manchester, qui a battu en février le vieux record du monde de la discipline en salle en coupant la ligne en 1 min 54 sec 87/100, a assumé sans tergiverser son statut d'immense favorite.

En tête du début à la fin, elle a coupé la ligne en 1 min 55 sec 30/100 - deuxième chrono de l'histoire en salle derrière son propre record du monde - pour décrocher son premier or mondial, elle la championne olympique qui s'était jusque-là contentée de l'argent (2022, 2023) et du bronze (2025) en plein air.

Hodgkinson et Asher-Smith sur le 4x400 m

"Il s'en est passé des choses en une heure. Tout me semble un peu flou", a souri Hodgkinson. "C'est mon premier titre mondial après plusieurs finales où j'étais favorite sans réussir à m'imposer. Ca fait du bien de cocher cette case."

"Georgia et Keely ont été incroyables. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure soirée", a soufflé Caudery après son concours, elle qui avait déjà connu un samedi 21 mars doré à Glasgow en 2024, quand elle avait remporté l'or mondial en salle le même jour que son compatriote Josh Kerr, sacré sur 1.500 m.

Et pour terminer la soirée en beauté, Keely Hodgkinson a pris part, moins d'une heure après son titre sur 800 m, au relais 4x400 m avec l'équipe britannique comptant également la sprinteuse Dina Asher-Smith, multiple médaillée mondiale et olympique sur 100 m et 200 m et finaliste la veille du... 60 mètres.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec cette composition improbable, les Britanniques n'ont pas fait de miracle et ont terminé à la cinquième place de la course remportée par les Américaines mais concluent en apothéose leurs Mondiaux. L'équipe du Royaume-Uni, qui ne comptait qu'un seul titre avant dimanche 22 mars (l'or de Josh Kerr sur 3.000 m) repart de Pologne avec la deuxième place au tableau des médailles, derrière les États-Unis (5 or).

La soirée a également été marquée par la victoire sur 60 m haies de la Bahamienne Devynne Charlton, qui s'est imposée en égalant son record du monde en 7 sec 65/100. L'Espagnol Mariano Garcia (1.500 m), le Portugais Gerson Baldé (longueur), l'Américain Cooper Lutkenhaus (800 m), la Néerlandaise Sofie Dokter (pentathlon) et les relayeurs américains ont également été titrés dimanche soir 22 mars.

AFP/VNA/CVN