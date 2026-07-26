Athlétisme

Victoire et minima pour Marie-Julie Bonnin aux Championnats de France

Au terme d'un concours haletant, la championne du monde en salle 2025 du saut à la perche Marie-Julie Bonnin a décroché in extremis samedi 25 juillet son billet pour les Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham (10-16 août), en remportant les Championnats de France à Albi avec 4,60 m.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est un sacré soulagement, ça fait tellement du bien, ça arrive au meilleur moment pour les Championnats de France", a apprécié l'athlète de 24 ans après le concours. "Je crois que j'ai eu besoin de toutes ces claques, de tous ces meetings ratés".

Le début d'été n'a pas été simple pour la détentrice du record de France (4,76 m), qui a quitté Bordeaux au printemps pour rejoindre le groupe de l'entraîneur Damien Inocencio à Clermont-Ferrand, avec qui elle a effectué de nombreux changements techniques.

"On teste plein de choses. Il y a beaucoup de nouveaux repères, beaucoup de nouvelles informations à prendre en compte", expliquait-elle à Paris fin juin. "J'ai toujours un peu +bourriné+ en arrivant très vite sur le butoir et là on désapprend tout ça. On essaie d'avoir une approche plus calme, plus douce aussi".

Mais les choses ont mis un peu plus de temps que prévu à se mettre en place et Marie-Julie Bonnin est arrivée dos au mur dans le Tarn, en sachant qu'elle devait sauter au minimum 4,60 m samedi pour espérer aller à Birmingham.

Pas aidée par la pluie et un vent tournant, Bonnin a vécu un concours peu linéaire, avec deux essais pour franchir 4,45 m puis trois tentatives pour effacer 4,55 m, avant de réussir 4,60 m au premier essai.

"J'ai gagné contre la vie"

Derrière elle, son ancienne partenaire d'entraînement Margot Chevrier s'offre la deuxième place avec 4,55 m, sa meilleure performance depuis sa grave blessure en mars 2024, une fracture ouverte à la cheville gauche en plein concours des Mondiaux en salle à Glasgow.

"J'ai gagné contre la vie, je crois", a soufflé Chevrier en zone mixte. "Si je regarde ce que j'ai fait cette saison, ce que j'ai fait depuis deux ans, je suis fière de moi, et ça n'arrive pas si souvent".

Photo : AFP/VNA/CVN

Chevrier, qui a un record personnel à 4,71 m, avait dû tirer un trait sur les JO-2024 et avait repris la compétition en 2025, avec des performances loin de son meilleur niveau, en sachant qu'elle ne se remettrait jamais totalement de cette blessure.

"Un médecin peut te dire que tu ne marcheras peut-être plus jamais, que tu ne pourras plus jamais courir, et elle, elle fait du sport de haut niveau, de très très haut niveau même", a souligné Bonnin. "Elle a déjoué tous les plans. Elle ne peut qu'être trop fière d'elle".

Schaub et Joseph sacrés sur 100 m

La deuxième soirée des Championnats de France a également été marquée par les titres sur 100 m de Théo Schaub (10.38) et de Gemima Joseph (11.26), même si leurs chronos ne devraient pas leur permettre de prétendre à une sélection pour l'Euro.

À l'inverse, Alexis Miellet a effacé quelques doutes en s'imposant avec la manière sur le 3.000 m steeple (8:24.64). Le Dijonnais, récemment devenu papa et qui n'avait couru qu'une seule course cette saison, semble en forme pour défendre son titre européen le mois prochain.

Agathe Guillemot, qui vise aussi une médaille européenne à Birmingham, a réussi à récupérer sa couronne nationale sur 1.500 m au terme d'une course tactique remportée en 4 min 23 sec 05, tandis qu'Isabelle Black a confirmé son nouveau statut en s'imposant sur 400 m en 50 sec 58.

Sur 800 m, l'espoir Louey Ouerrat a réussi un gros coup samedi en décrochant le titre de champion de France (1:44.91) qui devrait lui garantir une sélection pour les Championnats d'Europe dans l'une des disciplines les plus denses de l'athlétisme français.

Erwan Konate (8,09 m à la longueur) et Solène Gicquel (1,92 m à la hauteur) ont eux aussi profité des Championnats de France pour réaliser les minima pour l'Euro.

La compétition se poursuit dimanche 26 juillet à Albi.

AFP/VNA/CVN