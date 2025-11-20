France

Macron attendu à l'île Maurice, première étape d'une tournée africaine

Des partenariats " gagnant-gagnant " face à des " défis communs " : Emmanuel Macron entame jeudi 20 novembre à l'île Maurice une tournée de cinq jours en Afrique avec l'ambition sans cesse réaffirmée de construire de nouveaux liens.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le président français est attendu vers 13h00 locales (09h00 GMT) à Port-Louis, capitale de Maurice, voisine du territoire ultramarin français de la Réunion et synonyme de "success story" économique dans l'océan Indien, avec son PIB par habitant supérieur à 10.000 dollars, selon la Banque mondiale.

Il se rendra ensuite en Afrique du Sud, qui accueille samedi et dimanche le sommet du G20, puis au Gabon où il rencontrera le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema, et en Angola pour un sommet Union africaine - Union européenne.

L'île Maurice, qui compte un peu plus de 1,2 millions d'habitants, jadis centrée sur la canne à sucre, s'est imposée comme un modèle de diversification économique vers le tourisme et les services financiers même si les fragilités s'accumulent ces dernières années.

"C’est un pays qui est sorti en 30 ans de la pauvreté pour être aujourd'hui aux portes des pays à revenus élevés", "une success story dans laquelle les entreprises françaises et les Français prennent toute leur part", relève la présidence française.

Au cœur de l'Océan indien

Cette ancienne colonie française puis britannique, devenue indépendante en 1968, garde une solide tradition francophone même si l'anglais y est la langue officielle. Quelque 15.000 ressortissants français y résident, selon l'Élysée.

Emmanuel Macron, qui rencontrera jeudi soir le Premier ministre Navin Ramgolaam en tête-à-tête, ambitionne de rehausser une relation politique un peu distendue plus de 30 ans après la dernière visite d'un président français, François Mitterrand, en 1993.

Le chef de l'État entend aussi réaffirmer la présence française dans le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Emmanuel Macron et Navin Ramgoolam se rendront vendredi sur un bâtiment de la Marine française, le Champlain, qui participe à des opérations de surveillance avec les gardes-côte mauriciens dans un contexte de trafics (drogue, pêche illicite, migrations illégales) accrus dans la zone.

L'Agence Française de Développement (AFD) doit de son côté signer des accords pour sécuriser le réseau électrique mauricien face aux aléas climatiques de plus en plus violents que connaît l'île et moderniser le secteur de l'eau.

À chaque étape de sa tournée, le président va "promouvoir des solutions économiques dans un partenariat gagnant-gagnant au service de nos entreprises, au service des Français, au service des pays africains", assure l'Élysée.

Les entreprises françaises espèrent ainsi participer à la diversification de l'économie gabonaise, jusqu'ici largement centrée sur le pétrole, notamment dans l'exploitation de minerais, selon Paris.

En Afrique du Sud, Emmanuel Macron assistera au lancement d'un conseil d'affaires franco-sud-africain sur le modèle de celui qui existe déjà au Nigeria.

AFP/VNA/CVN