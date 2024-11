États-Unis : deux morts dans un accident d'avion au Colorado

Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Larimer, Ali Adams, a confirmé lors d'un briefing que l'avion de la Civil Air Patrol, avec trois personnes à bord, s'est écrasé à 11h12 heure locale (19h12 GMT) dans les environs de Storm Mountain. Selon un communiqué de presse du bureau du gouverneur, les trois personnes à bord, qui servent toutes dans la Civil Air Patrol en tant que bénévoles, effectuaient "une mission d'entraînement à la photographie aérienne de routine" lorsque l'accident s'est produit. La Civil Air Patrol est l'auxiliaire officielle de l'armée de l'air américaine. Dans le Colorado, les missions de cette patrouille comprennent la recherche et le sauvetage de randonneurs et de chasseurs disparus, la localisation d'avions abattus et le transport de personnel d'urgence et de matériel médical.

Xinhua/VNA/CVN