États-Unis : plus de 20 personnes seraient portées disparues après une crue soudaine dans le Grand Canyon

Plus de 20 personnes pourraient être portées disparues ou introuvables à la suite d'une crue soudaine dans le parc national du Grand Canyon, dans l'État américain de l'Arizona, ont indiqué dimanche 30 août les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cet "important phénomène de crue soudaine" s'est produit samedi 29 août dans le canyon Bright Angel et le secteur de Phantom Ranch, a indiqué le service des parcs nationaux des États-Unis dans un communiqué. Il a exhorté "toute personne connaissant des randonneurs ou des backpackers se trouvant dans la partie intérieure du canyon le long du couloir de Bright Angel Creek le 29 août, ainsi que toute personne ayant une réservation de camping dans le couloir affecté, à fournir des informations à la branche des services d'enquête du service des parcs nationaux".

Les responsables du parc ont déclaré poursuivre les opérations d'évacuation et d'intervention en coordination avec le département de la sécurité publique de l'Arizona, tout en s'efforçant de recenser les personnes qui auraient pu se trouver dans la zone touchée.

Les responsables du parc avaient indiqué plus tôt dans un communiqué qu'au total 62 personnes avaient été évacuées de la zone dimanche matin 30 août, d'autres évacuations étant prévues plus tard dans la journée.

La crue soudaine a causé d'importants dégâts aux infrastructures dans tout le canyon Bright Angel. Presque toutes les passerelles enjambant Bright Angel Creek ont été détruites, empêchant les randonneurs de traverser le cours d'eau, selon les responsables du parc.

Ils ont en outre indiqué que certaines parties du parc national du Grand Canyon avaient été fermées et que le fleuve Colorado était interdit à la navigation fluviale jusqu'à nouvel ordre en raison de l'entrée de structures métalliques et de débris dans le fleuve.

Ils ont également averti que d'autres orages et de fortes pluies étaient possibles dimanche 30 août et lundi 31 août, ce qui pourrait provoquer de nouvelles crues soudaines, des coulées de débris et des chutes de pierres, ainsi que modifier les conditions des sentiers et du fleuve.

Xinhua/VNA/CVN