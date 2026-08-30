Coups de feu lors d'une rave party en Suisse : un mort et 5 blessés

Une personne a été tuée et cinq blessées par des tirs dans la nuit de samedi 29 août à dimanche 30 août en marge d'une rave party à Aarau, dans le Nord de la Suisse près de Zurich, a annoncé la police, en précisant que les auteurs étaient toujours recherchés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la presse locale, les coups de feu ont été tirés avant 03h00 (01h00 GMT) en marge de la "Aarauer Rave", fête techno annuelle qui a rassemblé quelque 3.500 personnes à l'hippodrome d'Aarau entre samedi après-midi et dimanche matin.

"Selon les premières constatations, les coups de feu tirés cette nuit dans le secteur de Schachen, à Aarau, ont fait un mort et cinq blessés, dont certains grièvement. Les recherches pour retrouver les auteurs, pour l'heure inconnus, sont en cours", a annoncé sur X la police du canton d'Argovie.

Celle-ci a précisé que "les mobiles éventuels ainsi que les circonstances exactes de l'acte restent à éclaircir".

La police a reçu une alerte pour des coups de feu peu après 2h30, a rapporté l'agence suisse ATS-Keystone. La porte-parole de la police, Vanessa Rumpold, a de son côté indiqué au journal Blick que l'incident s'était "produit à l'hippodrome", avec "plusieurs coups de feu tirés au sein d'un groupe important de personnes".

Tirs "en rafale"

Des témoins ont indiqué à Blick que des coups de feu avaient été tirés vers 2h30 alors que la rave se poursuivait et que, après avoir cru à des feux d'artifice, de nombreuses personnes s'étaient ensuite réfugiées dans un gymnase voisin. Selon le journal, un témoin a fait état de "coups de feu en rafale".

Photo : AFP/VNA/CVN

Une habitante d'Aarau a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de rues désertes avec en fond sonore ce qui semble être de nombreux coups de feu.

Selon la presse, un hélicoptère Super Puma de l'armée a été déployé dans la capitale cantonale d'Argovie, en plus de nombreux policiers, secouristes et équipes de soins.

La police cantonale d'Argovie a indiqué avoir "ouvert une enquête", appelant la population à "rester à l'écart de la zone". Elle a également demandé à toute personne disposant d'enregistrements vidéo ou de photos de les envoyer sur son compte Instagram.

"Le périmètre autour de l'hippodrome, de la piscine et du terrain de sport est bouclé sur une vaste zone. La police demande à la population de se tenir à l'écart de ce secteur. Par mesure de précaution, la police renforce sa présence au-delà même d'Aarau", a-t-elle encore indiqué sur X.

Un journaliste de l'AFP a vu des policiers armés déployés sur l'autoroute jusqu'à 30 km du lieu des tirs.

AFP/VNA/CVN