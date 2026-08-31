Crues au Népal et en Chine : des progrès dans le sauvetage d'une centaine d'ouvriers bloqués dans un tunnel

Les opérations de secours progressent pas à pas, dimanche 30 août, au Népal et au Tibet (Chine), dans des conditions périlleuses, quatre jours après la crue dévastatrice qui a fait plus de 750 morts. Les sauveteurs ont lentement progressé vers des ouvriers retenus dans un tunnel depuis mercredi 26 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les secours progressent petit à petit vers les ouvriers qui seraient bloqués dans le tunnel d'un chantier au Népal, après une crue dévastatrice qui a décimé la région ce mercredi 26 août. Selon le gouvernement népalais, plus d'une centaine ouvriers pourraient être encore en vie dans un tunnel de chantier de barrage hydroélectrique, les opérations se concentrant sur les sites Trishuli 3A et 3B.

"Quatre voies ont été ouvertes (...) les préparations sont désormais en cours pour entrer directement dans le tunnel (...) et procéder aux opérations de recherche et de sauvetage", a annoncé le ministère de l'Énergie à la presse. 80 secouristes, à l'œuvre depuis ce vendredi, avaient suspendu leurs opérations ce samedi en raison des pluies et de la montée des eaux.

Un tuyau d'air pour maximiser les chances de survie

"Comme le niveau des eaux a baissé, l'équipe a pu reprendre ses efforts pour localiser l'entrée du tunnel au moyen d'engins de forage, de pelleteuses et autres équipements hydrauliques", avait indiqué l'armée plus tôt ce dimanche.

Samedi soir 29 août, l'armée népalaise est parvenue à insérer un tuyau d'air dans le tunnel pour tenter de maintenir en vie les ouvriers qui pourraient encore être vivants. "Nous avons déjà commencé à acheminer de l'air par cette petite ouverture et nous allons désormais entamer les travaux d'excavation et envoyer l'équipe de secours à l'intérieur", a déclaré le ministre népalais de l'Intérieur, Sudan Gurung.

Les secouristes redoublent d'efforts dans la région de l'Himalaya pour localiser quelques 3.000 disparus et évacuer les rescapés encore isolés à la frontière entre le Népal et la Chine. La crue, qui aurait été provoquée par l'effondrement d'un glacier, a fait déjà plus de 700 morts et englouti des villages entiers.

Un nouveau lac provoqué par un glissement de terrain

D'autant que, ce dimanche, un nouveau lac provoqué par un glissement de terrain s'est formé au Tibet (Chine). Les secouristes chinois qui y opéraient ont été "déplacés vers un lieu sûr", ont rapporté les médias d'État. "Dans la soirée du 29 août, des drones de surveillance déployés dans la zone ont détecté un glissement de terrain sur un versant de montagne, à 2,8 kilomètres en aval du lac de barrage Purepuqiang Tsangpo", a indiqué la chaîne publique, faisant référence à un lac qui, les jours précédents, avait menacé les opérations de secours.

Le Népal a également appelé les équipes de sauvetage à la "prudence" en raison d'une nouvelle montée des eaux. "Nous avons reçu des informations selon lesquelles le débit de crue de la rivière Bhotekoshi, dans le district de Rasuwa, a encore augmenté", a indiqué l'Autorité nationale pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe (NDRRMA).

La crue a largement affecté la production d'électricité dans la région. Selon l'autorité népalaise de l'électricité, onze centrales hydroélectriques et une centrale solaire, représentant une capacité de production de 431,1 mégawatts, ont cessé de fonctionner. Elles représentent 10% de la capacité de production du Népal.

AFP/VNA/CVN