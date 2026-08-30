Niger : la situation reste confuse à Niamey alors que la télévision nationale interrompt ses programmes

La situation reste confuse à Niamey, la capitale nigérienne, où de violents tirs d'armes lourdes et des explosions ont été entendus samedi matin 29 août vers 1h00 heure locale (00H00 GMT), notamment dans la zone de l'aéroport international Diori Hamani et à proximité du palais présidentiel, ont rapporté à Xinhua des témoins.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La zone de l'aéroport abrite la Base aérienne 101 de l'armée de l'air nigérienne ainsi que l'état-major de la Force unifiée de la Confédération des États du Sahel.

La télévision publique Télé Sahel a interrompu ses programmes samedi matin. Ses émissions n'étaient plus accessibles, tandis que la radio publique était également à l'arrêt, selon des habitants de Niamey.

Des sources sécuritaires ont fait état d'une attaque visant la zone aéroportuaire et d'opérations menées par les forces nigériennes pour sécuriser les lieux.

Le député nigérien Bana Wagana Ibrahim, membre du bureau du Conseil consultatif de la Refondation du Niger et député du Parlement de la Confédération des Etats du Sahel, a indiqué sur les réseaux sociaux que la Base aérienne 101 avait été prise pour cible et que les forces de sécurité avaient repris le contrôle de la situation.

À l'heure actuelle, les autorités nigériennes n'ont pas donné de précisions sur ces événements.

L'aéroport international Diori Hamani et sa zone militaire ont déjà été visés par une attaque en janvier, suivie d'une autre fin juin. Ces deux assauts ont été repoussés par les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Xinhua/VNA/CVN