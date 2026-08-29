Trump signe un décret visant à lancer la création de l'Académie spatiale américaine

Le président américain Donald Trump a signé, vendredi 28 août au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, un décret visant à lancer le processus de création de la première Académie spatiale américaine.

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Photo : VNA/CVN

"Compte tenu de la croissance rapide de la Force spatiale américaine et de l'industrie spatiale commerciale, ainsi que de l'élargissement de nos ambitions vers la Lune et bien au-delà, il est clair que nous devrons former toute une génération de militaires qualifiés, d'ingénieurs et d'opérateurs civils", a-t-il dit.

Le décret charge l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, de présider une nouvelle commission présidentielle consacrée à l'Académie spatiale américaine.

Cette commission devrait remettre un rapport à M. Trump dans les 120 jours suivant la signature du décret, contenant des recommandations sur le cadre de gouvernance, les obligations de service des diplômés, l'emplacement physique de l'académie, les exigences législatives et bien d'autres points encore.

Xinhua /VNA/CVN