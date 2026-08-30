Népal : 675 morts et 2.498 disparus dans des coulées de boue

>> Crue dans l'Himalaya : les derniers développements
>> Crue dans l'Himalaya : au moins 633 morts, les recherches de disparus continuent
>> Népal : humanitaire, sanitaire, énergétique... les défis après la crue dévastatrice
|Des habitants attendent des nouvelles de leurs proches portés disparus après une gigantesque crue soudaine survenue à Nuwakot, au Népal, le 27 août 2026.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon le Département du tourisme du Népal, relevant du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Aviation civile, un total de 753 touristes étaient sans nouvelles à 17H30 (heure locale), dont 589 ressortissants étrangers.
Le Bureau de l'administration du district de Katmandou a publié samedi un avis urgent, appelant les différentes associations, institutions, entreprises et particuliers de Katmandou à faire don de fournitures de secours afin de venir en aide aux sinistrés dans les districts de Rasuwa, Nuwakot et Dhading.
Xinhua/VNA/CVN