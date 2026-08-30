Népal : 675 morts et 2.498 disparus dans des coulées de boue

L'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe du Népal a indiqué que 675 corps avaient été retrouvés dans les zones touchées par des coulées de boue à 18H30 (heure locale) samedi, tandis que 2.498 personnes étaient toujours portées disparues.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le Département du tourisme du Népal, relevant du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Aviation civile, un total de 753 touristes étaient sans nouvelles à 17H30 (heure locale), dont 589 ressortissants étrangers.

Le Bureau de l'administration du district de Katmandou a publié samedi un avis urgent, appelant les différentes associations, institutions, entreprises et particuliers de Katmandou à faire don de fournitures de secours afin de venir en aide aux sinistrés dans les districts de Rasuwa, Nuwakot et Dhading.

Xinhua/VNA/CVN